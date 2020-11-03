أشقاء كويتيون “جاحدون” هذا ما فعلوه بوالدهم بعد وفاته.. تفاصيل أغرب قضية وصلت المحاكم الكويتية!

شهدت محكمة الأسرة في الكويت قضية غريبة بعد اختلاف أبناء على تنفيذ وصية والدهم، إلى أن وصلت الأمور بينهم إلى المحاكم.

وبحسب ما أرودت صحيفة “الأنباء” الكويتية، طالب الأب الراحل قبل وفاته بتخصيص نسبة من أمواله كصدقة جارية له، لكن عدداً من أبنائه رفضوا تنفيذ وصيته، وقالوا إنهم أولى بما تركه والدهم من غيرهم.

وذكر عدد من الأبناء للمحكمة أن والدهم لم يترك لهم ما يكفي وبالتالي هم أولى بهذه الصدقة. إلا أن أحدهم رفض مايفعله إخوته، وشدد على وجوب تنفيذ وصية والده.

وقالت وكيلة الابن الذي تمسك بوصية والده، إن المتوفى جمع هذه الأموال من عرق جبينه عندما كان على قيد الحياة. كما أنه لا يريد أن ينقطع عمله بعد وفاته، والأولى أن يتم تنفيذ وصيته لا المطالبة بإبطالها.

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