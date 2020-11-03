أحمد مالك في ورطة كبيرة بعد فضيحة “الواقي الذكري”.. “شاهد” ما رصدته كاميرا مراقبة وأثار جدلاً واسعاً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو فاضح للممثل المصري أحمد مالك وهو يُخبئ علبة “واقي ذكري” من أحد الصيدليات في القاهرة.

والتقطت كاميرات المراقبة، الممثل أحمد مالك وهو يقوم بتخبئة علبة “الواقي الذكري” في جيبه، مع تعليق العاملين الذين شاهدوا الفيديو مرة أخرى، بأنه قام بسرقة المُنتج وليس شرائه.

من جهته، نفى أحمد مالك ماتم تداوله، وقال في منشور له عبر “فيسبوك” رصدته “وطن”: “هناك فيديو غريب لي وأنا أشتري منتج من إحدى محطات البنزين في القاهرة، وبعدما دفعت ثمن المنتج تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج”.

وأشار مالك إلى أن ما حدث محاولة للتشهير به، ملوحاً باللجوء إلى القانون، وأضاف: “لدي فاتورة الدفع وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، وتم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه”.

واستطرد: “أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، لماذا يوجد محاولة من أحد الأشخاص أن يؤذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب وأرجوا من الجميع أن لا يصدقوا أي شيء يرونه”.

واختتم أحمد مالك، حديثه قائلا: “سأقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى الحذر، لأن تحويل أي موقف ضدك سيكون سهل جدا، وأتمنى أن أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم لي، وسأظل أعطي مهنتي كل ما لدي، وأحاول ألا أستسلم لهجوم ظالم شكرا”.

https://www.facebook.com/ahmed.malek95/posts/10164175807880433

وسبق أن أثار أحمد مالك أزمة باستخدام الواقي الذكري أيضاً حين نشر فيديو مسيئا للشرطة بالتزامن مع أعياد 25، قررت نقابة المهن التمثيلية على إثرها تحويله للتحقيق.

وأثار الفيديو الذى نشره مالك حينها حالة من الاستياء العام حين قام بنفخ عدد من “الواقي الذكري” ليبدو على شكل بالون وحتى لا يتعرف عساكر الشرطة على شكله الأصلي، وكتب عليه عبارة: “من شعب مصر إلى الشرطة فى 25 يناير”.

ونزل حينها إلى ميدان التحرير برفقة الإعلامي شادي حسين وهو مراسل لبرنامج “أبلة فاهيتا” وقدما هذه البلونات المزيفة كهدية إلى عساكر الشرطة الموجودون لتأمين الميدان فى يوم 25 يناير.

وقام شادي ومالك بالتقاط بعض الصور مع العساكر على أنهم يحتفلون بأعياد 25 يناير معهم ونشروا الفيديو على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، كما كتب شادى حسين على موقعه بالفيس بوك، “نزلنا نحتفل بعيد الشرطة أنا ومالك فى عز البرد علشان محدش يزايد علينا، لن تصدقوا ماذا قدموا لرجال الشرطة فى 25 يناير 2016”.

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