هذا ما فعله وافدين “عديمي التربية” في سلطنة عمان فجعلتهم السلطات “عبرة” لأمثالهم

ألقت السلطات العمانية القبض على وافدين خالفوا قوانين السلطنة وتعدوا على مواطنين بالإيذاء، وانتهكوا حرمة المنازل.

وفي التفاصيل أفاد بيان لشرطة عمان السلطانية على تويتر رصدته (وطن) بأن قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية ألقت القبض على 3 وافدين آسيويين بتهمة انتهاك حرمة منزل والتخريب والسرقة.

قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية تُلقي القبض على ثلاثة آسيويين بتهمة انتهاك حرمة منزل والتخريب والسرقة، وارتكاب عدة سرقات من منازل قيد الإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 2, 2020

وأضاف البيان أن المتهمون ارتكبوا عدة سرقات من منازل قيد الإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واشاد العديد من العمانيين بجهود الشرطة السلطانية في حفظ الأمن بالسلطنة، وجعل هذه النماذج عبرة لأمثالهم وسرعة الوصول للجناة في هذه الحوادث بما يحفظ أمن المواطنين.

وفي سياق آخر أفاد بيان للشرطة السلطانية بأن زوارق شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار أحبطت محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدر القات إلى السلطنة.

زوارق شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار تُحبط محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدر القات إلى السلطنة قام بها ثلاثة أشخاص على متن قارب، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 2, 2020

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة قام بها ثلاثة أشخاص على متن قارب، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

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