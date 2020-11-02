شرطة عمان السلطانية وافدين
شرطة عمان السلطانية
حياتنا

هذا ما فعله وافدين “عديمي التربية” في سلطنة عمان فجعلتهم السلطات “عبرة” لأمثالهم

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ألقت السلطات العمانية القبض على وافدين خالفوا قوانين السلطنة وتعدوا على مواطنين بالإيذاء، وانتهكوا حرمة المنازل.

 

وفي التفاصيل أفاد بيان لشرطة عمان السلطانية على تويتر رصدته (وطن) بأن قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية ألقت القبض على 3 وافدين آسيويين بتهمة انتهاك حرمة منزل والتخريب والسرقة.

 

وأضاف البيان أن المتهمون ارتكبوا عدة سرقات من منازل قيد الإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

واشاد العديد من العمانيين بجهود الشرطة السلطانية في حفظ بالسلطنة، وجعل هذه النماذج عبرة لأمثالهم وسرعة الوصول للجناة في هذه الحوادث بما يحفظ أمن المواطنين.

 

وفي سياق آخر أفاد بيان للشرطة السلطانية بأن زوارق شرطة بمحافظة أحبطت محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدر إلى السلطنة.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة قام بها ثلاثة أشخاص على متن قارب، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

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