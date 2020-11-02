عمرو دياب في أحضان دينا الشربيني ونجله يشعل الغضب بحفلة “سُكر” مع فتيات وشبان!!

انتشرت صورة لنجل الفنان المصري عمرو دياب ظهر فيها وهو يحمل بيده زجاجة خمر، ما اثار ضجةً واسعة بين المتابعين .

وتكشف الصورة التي نشرها عبدالله عمرو دياب عن وجوده الى جانب أحد اصدقائه ومن خلفهم فتيات وشبان، وظهر يحمل زجاجة بيرة في يده، وأمامهم طاولة عليها زجاجات وعلب خمور .

وكانت “كنزي” ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب، اثار ضجة في السابق، بعد ظهورها إلى جانب أحد الشبان وهو شبهُ عارٍ من الملابس، بينما هي ترتدي ملابس مثيرة.

الجدير بالذكر أن كنزي تثير الجدل دائماً في مصر بصورها الخادشة وحركاتها البذيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل يومين، أعلن دياب طرح أغنيته الجديدة “الجو جميل” عبر تطبيق “أنغامي”. والذي تصدر البرومو الخاص بها تريند موقع يوتيوب بعد طرحها بيوم واحد.

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