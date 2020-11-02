عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني
Imageحياتنا

عمرو دياب في أحضان دينا الشربيني ونجله يشعل الغضب بحفلة “سُكر” مع فتيات وشبان!!

كتب وطن
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انتشرت صورة لنجل الفنان المصري ظهر فيها وهو يحمل بيده زجاجة ، ما اثار ضجةً واسعة بين المتابعين .

وتكشف الصورة التي نشرها عن وجوده الى جانب أحد اصدقائه ومن خلفهم فتيات وشبان، وظهر يحمل زجاجة في يده، وأمامهم طاولة عليها زجاجات وعلب خمور .

وكانت “” ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب، اثار ضجة في السابق، بعد ظهورها إلى جانب أحد الشبان وهو شبهُ عارٍ من الملابس، بينما هي ترتدي ملابس مثيرة.

الجدير بالذكر أن كنزي تثير الجدل دائماً في مصر بصورها الخادشة وحركاتها البذيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل يومين، أعلن دياب طرح أغنيته الجديدة “الجو جميل” عبر تطبيق “أنغامي”. والذي تصدر البرومو الخاص بها تريند موقع يوتيوب بعد طرحها بيوم واحد.

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