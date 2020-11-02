فتاة الطائف
فتاة الطائف
حياتنا

“شاهد” هذا مصير السعودية “المسترجلة” بعد ظهورها بلباس فاضح تحتضن صديقها من الخلف وتحمل السلاح

كتب وطن
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في تطور جديد بقضية الفيديو الفاضح الذي أظهر الشقراء في شوارع المملكة تحتضن صديقها من الخلف، على ظهر دراجة نارية وتحمل السلاح، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الفتاة وكشف هويتها وصديقها.

 

وفي هذا السياق نقلت وكالة السعودية “واس” عن متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قوله “إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب) المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق”.

 

 

وأضاف المتحدث أنه تم “إلقاء القبض على المتهمين وهما (مواطن ومواطنة (سعوديان) في العقد الثاني والثالث من العمر). مشيرا إلى أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية”.

 

وأوضح أن إلقاء القبض عليها جاء “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر الاجتماعي. ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة”.

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