وقعت النجمة العالمية وممثلة الجنس ليدي جاجا “غاغا”، في فخ الحسابات السعودية المزيفة على تويتر ما أثار موجة جدل وعرضها لسخرية واسعة.

وفي هذا السياق لاحظ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، قيام النجمة الأمريكية، ليدي غاغا، بمتابعة أحد الحسابات السعودية في موقع التدوينات القصيرة تويتر والذي يحمل اسم “أخبار السعودية“.

قامت "ليدي غاغا" بمتابعة حساب مزيّف لأخبار السعودية عبر تويتر. pic.twitter.com/idDOEGzq18 — منصة ترفيهية (@LovexGirls) November 2, 2020

واللافت في الأمر وما أثار استغراب النشطاء هو أن الحساب الذي تابعته النجمة الأمريكية. هو حساب مزيف وليس حقيقا، ولا يتابعه سوى 2500 متابع فقط. ولا ينشر الأخبار باستمرار، فيما الحساب الحقيقي لـ”أخبار السعودية” يتابعه 13 مليونا و600 ألف متابع.

انا متابع ليدي غاغا وفعلا تتابعهم

و من زود الميانة هم بعد تابعوها 😄 pic.twitter.com/FcEG1wkxc3 — 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) November 1, 2020

وأثار قيام الفنانة الأمريكية التي سبقت أن أقامت حفلات في الإمارات، واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا بمتابعة الحساب المزيف، حالة من السخرية والجدل، لا سيما بسبب اختيارها لحساب غير موثق ولا يتابعه الكثيرون.

وتساءل الجمهور عن سبب قيامها بهذا الأمر، فيما قال البعض، إن غاغا التي بدأت مشوارها الفني في العام 2006، عُرف عنها تصرفاتها الغريبة والمثيرة للجدل بشكل مستمر.

واعتبر أحد مستخدمي إنستغرام حيث تم تداول صور توثق متابعة ليدي غاغا لهذا الحساب. أنه يعتبر أكبر حدث في العام 2020. قائلا “امااا تصدقون عاد هذا اكبر حدث صار في 2020”.

فيما انتقد آخر تداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. قائلاً “واذا ترا محد مكبر هالاجانب غير انتم تراها انسانه ومدري وش واحنا اشوى منها بعد هيا جات عليها”.

وفي سياق آخر واصلت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع “تويتر”. فيديو لها تقول به :” أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن “. وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا ، فأنا أشجعك على التصويت”.

وكانت النجمة العالمية ليدي جاجا، قد نشرت صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :”هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن”.

وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن. حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

شاهد أيضا: “شاهد” ممثلة مصرية تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج!