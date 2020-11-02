ليدي جاجا
ليدي جاجا
حياتنا

“شاهد” ممثلة الجنس “ليدي جاجا” تقع في “فخ سعودي” وهذا ما حدث وأثار جدلا واسعا!

كتب وطن
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وقعت النجمة العالمية وممثلة الجنس “غاغا”، في فخ الحسابات المزيفة على تويتر ما أثار موجة جدل وعرضها لسخرية واسعة.

 

وفي هذا السياق لاحظ عدد كبير من رواد الاجتماعي العرب، قيام النجمة الأمريكية، ، بمتابعة أحد الحسابات السعودية في موقع التدوينات القصيرة تويتر والذي يحمل اسم “أخبار السعودية“.

 

واللافت في الأمر وما أثار استغراب النشطاء هو أن الحساب الذي تابعته النجمة الأمريكية. هو حساب مزيف وليس حقيقا، ولا يتابعه سوى 2500 متابع فقط. ولا ينشر الأخبار باستمرار، فيما الحساب الحقيقي لـ”” يتابعه 13 مليونا و600 ألف متابع.

 

وأثار قيام الفنانة الأمريكية التي سبقت أن أقامت حفلات في ، واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا بمتابعة الحساب المزيف، حالة من السخرية والجدل، لا سيما بسبب اختيارها لحساب غير موثق ولا يتابعه الكثيرون.

 

وتساءل الجمهور عن سبب قيامها بهذا الأمر، فيما قال البعض، إن غاغا التي بدأت مشوارها الفني في العام 2006، عُرف عنها تصرفاتها الغريبة والمثيرة للجدل بشكل مستمر.

 

واعتبر أحد مستخدمي إنستغرام حيث تم تداول صور توثق متابعة ليدي غاغا لهذا الحساب. أنه يعتبر أكبر حدث في العام 2020. قائلا “امااا تصدقون عاد هذا اكبر حدث صار في 2020”.

 

فيما انتقد آخر تداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. قائلاً “واذا ترا محد مكبر هالاجانب غير انتم تراها انسانه ومدري وش واحنا اشوى منها بعد هيا جات عليها”.

 

وفي سياق آخر واصلت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع “تويتر”. فيديو لها تقول به :” أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن “. وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا ، فأنا أشجعك على التصويت”.

 

وكانت النجمة العالمية ليدي جاجا، قد نشرت صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :”هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن”.

 

وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن. حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

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