انقاذ طفل تركي السلطات التركية
انقاذ طفل تركي
الهدهد

بينما “ينشر” ابن سلمان مواطنيه.. “شاهد” ماذا فعلت السلطات التركية مع طفلة كانت في عداد الموتى بعد 65 ساعة تحت الأنقاض؟

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في الوقت الذي يقطع فيه ولي العهد السعودي مواطنيه بـ”المنشار” كما فعل بجمال ، وتصفيته من يعارضه بدم بارد كما فعل مع ، أظهر فيديو كيف تتعامل مع مواطنيها في أشد وأحلك الأزمات حيث تقدم حياة المواطن على أي شيء.

 

وأظهر مقطع مصور لاقى تفاعلا واسعا إنقاذ السلطات التركية لطفلة في الثالثة من العمر بعد قضائها 65 ساعة تحت الأنقاض.

 

كما أظهر مقطع فيديو إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بعد قضائها 58 ساعة تحت الأنقاض.

 

هذا وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير غربي البلاد إلى 81 قتيلا.

 

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

 

وذكرت “آفاد” أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصاً أصيبوا في الزلزال.

 

وأشارت الإدارة، في بيان، إلى استكمال علاج 743 شخصًا في المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

 

وأوضحت آفاد أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

 

وذكرت الوكالة أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة.

 

وكشفت الإدارة أن المنطقة شهدت ألفا و120 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.

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