علق المنتج المصري محمد مختار، على ارتداء ابنته “نانسي”، فستان والدتها وطليقته الفنانة رانيا يوسف، والذي أثار ضجة قبل عامين في ختام مهرجان القاهرة بسبب جرأته.

وقال مختار في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية، إنه لم يتابع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، لكن أصدقائه أخبروه بارتداء ابنته “نانسي” فستان والدتها خلال حفل الختام.

وأكد محمد مختار أنه لم يتصل بابنته ولم يُحاسبها، مضيفاً: “هقولها إيه يعني”. مشيراً إلى أن العلاقات بينه وبين طليقته رانيا يوسف مقطوعة منذ سنوات ولكنه يطمئن على ابنتيه نانسي وياسمين بين حين وآخر.

وتعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها نانسي التي ظهرت على السجاة الحمراء مرتديةً الفستان الفاضح “بدون بطانة”. والذي حين ارتدته والدتها أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

رانيا يوسف بنتها لابسة الفستان اللي بهدلوها عشانه السنة اللي فاتت وبصراحة what a boss move. pic.twitter.com/oVT67NdV6R — no angst no sad (@hangryliving) October 30, 2020

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

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