“شاهد” رجل يمشي في الشارع ويرعب المارّة وهو يُريهم رأس صديقه المقطوعة!!!

أثار رجل ذعراً كبيراً في مدينة هويلفا جنوب غربي إسبانيا بعدما شوهد وهو يحمل كيسا بلاستيكيا ثم أخرج منها رأس انسان قبل أن يرميها بجوار صندوق قمامة ويلوذ بالفرار.

واعتقد الشهود في البداية أن المشهد جزء من عرض احتفالي خاص بعيد الهلع “هالوين”، حيث إن المشتبه به أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال.

وحسب صحيفة “20 مينيتوس” الإسبانية، فإن الرجل كان يصيح في الشارع: “لديّ رأس!”.

وفي خلال ساعات، نجحت الشرطة في ضبط المشتبه به في شقة قريبة من المنطقة. عثرت بها أيضا على الجثة التي تنتمي إليها الرأس.

وكشفت التحريات المبدئية أن القتيل كان صديق الجاني، الذي يعتقد أنه في الخمسينات من عمره. فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.

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