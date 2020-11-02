زعيم كوريا الشمالية يتمنى فوز “ترامب” في الانتخابات الأمريكية لهذه الأسباب

نشرت صحيفة الاندبدنت تقريرا كتبه دونالد كيرك يشرح فيه الأسباب التي جعلت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يتمنى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

يقول كيرك إن زعيم كوريا الشمالية والمحافظين في كوريا الجنوبية يشكلون حلفا يتمنى فترة رئاسية ثانية لترامب.

فتقدم جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الأمريكية، في استطلاعات الرأي قبل يومين من الاقتراع جعل الجانبين الكوريين. يفكران في العودة إلى نقطة البداية في المفاوضات بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

كما أن بايدن وصف في المناظرة الرئاسية الأخيرة كيم جونغ-أون بأنه “قاطع طريق” وعبر عن امتعاضه من الاجتماعات التي عقدها ترامب مع كيم. خاصة قمة سنغافورة التي قال فيها ترامب إنه أحب كيم.

ويعني هذا أن بايدن إذا فاز بالانتخابات فإنه سيعود إلى السياسة المتشددة مع كوريا الشمالية. ويتوقع أن تعود بيونغيانغ إلى تجاربها الصاروخية.

أما ترامب فقال في المناظرة مع بايدن إنه منع اندلاع حرب كورية عنما التقى كيم في سنغافورة وهانوي عاصمة فيتنام الشيوعية.

ويضيف الكاتب أن المحافظين في كوريا الجنوبية يحبون ترامب أيضا لأنه في نظرهم هو الأقدر على مواجهة الهيمنة الصينية.

اقرأ أيضا: حمد بن جاسم يتوقع الفائز في الانتخابات الامريكية وهذا ما قاله عن “قصر نظر” قيادات الخليج

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك