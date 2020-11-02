أمل الشھراني تردّ رداً غير متوقع على فتاة مريضة بالسرطان قالت لها: “يجيلك سرطان لأنك متعرية”

شنّت السعودیة أمل الشھراني هجوماً حاداً على إحدى متابعاتها تمنت إصابتھا بالسرطان بدلا منھا متھمة إیاھا بالتعري.

البدایة عندما علقت متابعة لـِ”الشھراني” على صورة لھا وقالت: “یاحظك مابلاكي ربك بسرطان یومك متعریة ومو متسترة وأنا بلاني ربي رغم اني متسترة صدق الله یوم قال یمدھم في طغیانھم یعمھون وانتي وھند مثل بعض”.

تعليق الشابة المريضة بالسرطان، ما آثار غضب أمل الشھراني لترد علیھا في فیدیو عبر سناب شات.

وقالت أمل: “في ناس مریضة بالمجتمعات ..متابعة تتمنى إصابتي بالسرطان بدلا منھا.. إنتي إنسانة مو متسرة إنتي قذرة وحسودة الله یبتلي الإنسان یخفف ذنوبھ ..لكن إنتي الله یزیدك وتستحقین..لكن أنا الله ینزل علیا كل أنواع الصحة والعافیة”.