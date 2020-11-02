أغنى سيّدة أعمال في أفريقيا تفقد زوجها بطريقة مأساوية في دبي .. شاهدوا ما حدث لزوج ابنة الرئيس السابق

توفي في جزيرة ديرة بإمارة دبي الاماراتية زوج ابنة رئيس أنغولا السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رجل الأعمال سنديكا دوكولو.

كانت عائلة “دوكولو” الذي يتابع في بلاده بتهم فساد هو وزوجته “ايزابيل”، قد أعلنت وفاته الخميس الماضي، دون أن تذكر أي تفاصيل.

وأعلنت شرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة رجل الأعمال وقالت إنّه قضى غرقا شمال جزيرة ديرة أثناء ممارسته رياضة الغوص الحُر .

وعثرت فرق الإنقاذ البحري على المفقود متوفياً أثناء قيامه بعملية الغوص الحر المعروفة باسم الحياري، وهي طريقة الغوص بدون الاستعانة بأسطوانة غاز الأوكسجين.بحسب شرطة دبي

من جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إن شرطة دبي. فتحت تحقيقاً حول ملابسات الوفاة واستمعت إلى أقوال أصدقاء المتوفى وأطلعت على نتائج تقرير الطب الشرعي. والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي شبهة جنائية للوفاة. حسب قوله

وكان الزوج ينوي خوض الانتخابات الرئاسية في 2022 بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما “ايزابيل دوس سانتوس” فكانت أغنى سيّدة أعمال في أفريقيا.وفق التقارير

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