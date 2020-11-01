الحرم المكي
الحرم المكي
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“شاهد” فك لغز السيارة التي اقتحمت الحرم المكي وهذا ما تم كشفه بشأن السائق “الغير طبيعي” وهويته

كتب وطن
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كشفت السلطات أخيرا عن هوية السائق الذي اقتحم بسيارته الشريف، واصطدم بإحدى بواباته في حادثة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

 

وفي هذا السياق نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا لقائد السيارة التي اقتحمت ساحات الحرم المكي الخارجية في السعودية.

 

وأظهرت الصور قائد السيارة ممددا على وجهه في الأرض، بينما قام رجال الأمن بتقييد قدميه ويديه.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، أنه عند الساعة 10:30 من مساء يوم الجمعة، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في حادثة ارتطام بأحد أبواب نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد.

 

واتضح أن الشخص مواطن سعودي وبحالة غير طبيعية، لتجري إحالته للنيابة العامة.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لسيارة مسرعة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية.

 

وأظهر الفيديو السيارة وهي تصطدم بأحد الأبواب، وذكر مغردون أنه باب 89، فيما لم يصب أحد بأذى.

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