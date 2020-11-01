“شاهد” فك لغز السيارة التي اقتحمت الحرم المكي وهذا ما تم كشفه بشأن السائق “الغير طبيعي” وهويته

كشفت السلطات السعودية أخيرا عن هوية السائق الذي اقتحم بسيارته الحرم المكي الشريف، واصطدم بإحدى بواباته في حادثة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا لقائد السيارة التي اقتحمت ساحات الحرم المكي الخارجية في السعودية.

#سيارة_تقتحم_الحرم

اللهم من أراد بمقدساتنا و حرمنا شراً فخذه اخذ عزيز مقتدر

اللهم احفظ السعوديه وشعبها واهزم أعدائهم

واحفظ العرب والمسلمين و اهزم أعدائهم..

أفخم التحايا لقوات الأمن السعودي على سرعه التعامل و تضحيتهم على الرغم من خطورة الموقف💚🇰🇼🇸🇦#الحرم_المكي pic.twitter.com/GVWzXoUKoQ — ماجد العصيمي (@mrmajedalosaimi) October 31, 2020

وأظهرت الصور قائد السيارة ممددا على وجهه في الأرض، بينما قام رجال الأمن بتقييد قدميه ويديه.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، أنه عند الساعة 10:30 من مساء يوم الجمعة، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد.

واتضح أن الشخص مواطن سعودي وبحالة غير طبيعية، لتجري إحالته للنيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لسيارة مسرعة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية.

وأظهر الفيديو السيارة وهي تصطدم بأحد الأبواب، وذكر مغردون أنه باب 89، فيما لم يصب أحد بأذى.

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