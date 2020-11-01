هكذا النواب بعهد دكتاتور ترامب المفضل.. “شاهد” نائب مصري بـ”نصف عقل” يقفز على الجمهور كالقرد!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من النائب البرلماني إلهامي عجينة، أحد رموز الحزب الوطني المنحل، بعد تداول مقطع له وهو يقفز كالقرد على الجمهور خلال مؤتمر جماهيري للترويج لحملته الانتخابية.

النائب “عجينة” مرشح حزب المؤتمر لمجلس النواب في إحدى دوائر محافظة الدقهلية، فاجأ الحضور وقفز على أكتافهم ليحملوه عقب انتهاء المؤتمر وصولا إلى سيارته.

https://www.facebook.com/watch/?v=653316285370168&t=74

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع قبل أن يقفز قال “أنا متعود إن كل ما آجى (قرية) زيان وأعمل فيها مؤتمر، أنا مبنزلش من على المسرح زي ما الناس بتنزل، أنا بنزل طاير على الناس”.

ودون العديد من النشطاء مئات التعليقات الساخرة من نصرف إلهامي عجينة ووصفوه بـ”الغريب”، مستنكرين ما ’آلت إليه الحياة النيابية في عهد دكتاتور ترامب المفضل عبدالفتاح السيسي.

شر البلية ما يضحك ..

تصعد النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع.

لك الله يا مصر … https://t.co/AqAU5kZsBG — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) November 1, 2020

والله يا جدعان دي ليلة للتاريخ

النائب الهامي عجينه وقفزة الثقة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pds73o6YIL — المتخااااااااذل (@Elmahdey12) October 31, 2020

ولفت آخرون إلى أن الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب تعكس المناخ السياسي في مصر الذي أعاد رموز نظام الحزب الوطني القديمة بنفس الممارسات.

انتم متخيليين جلسات مجلس الشعب اللي جاي بنوابه حتبقي عاملة ازاي 😄 الكوميديا في اعلي صورها 😅😅 https://t.co/yuMXhjgcrb — mira (@dandosa123) November 1, 2020

وشهدت مصر السبت والأحد الماضيين انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، ودُعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

وتجري جولة الإعادة خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.