إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
الهدهد

هكذا النواب بعهد دكتاتور ترامب المفضل.. “شاهد” نائب مصري بـ”نصف عقل” يقفز على الجمهور كالقرد!

كتب Author 2
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من النائب البرلماني ، أحد رموز الحزب الوطني المنحل، بعد تداول مقطع له وهو يقفز كالقرد على الجمهور خلال مؤتمر جماهيري للترويج لحملته الانتخابية.

 

النائب “عجينة” مرشح حزب المؤتمر لمجلس النواب في إحدى دوائر ، فاجأ الحضور وقفز على أكتافهم ليحملوه عقب انتهاء المؤتمر وصولا إلى سيارته.

 

https://www.facebook.com/watch/?v=653316285370168&t=74

 

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع قبل أن يقفز قال “أنا متعود إن كل ما آجى (قرية) زيان وأعمل فيها مؤتمر، أنا مبنزلش من على المسرح زي ما الناس بتنزل، أنا بنزل طاير على الناس”.

 

ودون العديد من النشطاء مئات التعليقات الساخرة من نصرف إلهامي عجينة ووصفوه بـ”الغريب”، مستنكرين ما ’آلت إليه الحياة النيابية في عهد دكتاتور المفضل عبدالفتاح .

 

 

 

ولفت آخرون إلى أن الحملات الانتخابية لمرشحي تعكس المناخ السياسي في مصر الذي أعاد رموز نظام الحزب الوطني القديمة بنفس الممارسات.

 

 

 

وشهدت مصر السبت والأحد الماضيين انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، ودُعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

 

ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

وتجري جولة الإعادة خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.

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