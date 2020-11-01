هذا ما تجنيه الكويت من المصريين.. “شاهد” مصريان يُحولان الشارع إلى “حلبة مصارعة” ويفجران موجة غضب واسعة

حَوَّلَ مصريان أحد شوارع الكويت إلى حلبة ملاكمة ومصارعة، بعدما تشاجرا بطريقة “همجية” أمام المارة، ما فجر موجة غضب بين المواطنين الكويتيين.

وظهر المصريان اللذان يبدوان من “الصعيد”، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“. وهما يضربان بعضهما بشدة وكأنهما يُمارسان رياضة الملاكمة على بعضيهما. بينما يصرخ مُواطن كويتي بجانبهم: “جاءت الشرطة”، لكن ذلك لم يمنعهما من الاستمرار بالشجار.

واستمر مواطن كويتي آخر بتصويرهم لتوثيق “همجيتهم”، إلى أن تدخل شاب قوي البنية واستطاع تفريقهما. وبدا الدم يغطي وجه أحدهما جراء الضرب المُبرح الذي تلقاه.

صعايدة من جماعة " إحنا اللي علمناكو " يتعاركون في الشارع بطريقة همجية ، وهذه بعض إنجازاتهم التي يمتدحها بعض السفهاء pic.twitter.com/UZ8ievKAbC — مبارك البغيلي (@M__albugaily) October 31, 2020

وأكد المغردون الكويتيون في تعليقاتهم الغاضبة أنه لا مشكلة لديهم في استقدام الوافدين، وأن مشكلتهم تتعلق بأخلاق وسلوكيات القادمين إلى بلادهم، مستنكرين استقدام من لا يحمل شهادات جامعية، أو أُميِّ لا يعرف القراءة والكتابة، أو كبار السن كالذين ظهروا بالمقطع.

والله ماعندنا مشكلة مع الوافد بس عالاقل يستقدمون أوادم ناس واعيه فاهمه مو همج — أبرار حفظها الله 👑 (@AbrarAlk89) October 31, 2020

احدهم قبل أشهر

قتل الاخر بسبب 3 دنانير

في

(بنيد الآر كما يسمون المنطقه) — Q80UK (@Cool78760291) October 31, 2020

استغفر الله ما ادري شنو فايدتهم ووجودهم في الكويت حق يخربون الديره حسبي الله ونعم الوكيل — ام محمد الكندري (@4f8Vslxx6bRZmEs) November 1, 2020

تلك العماله المتوحشه الهمجيه الأميه التي لاتقرأ ولا تكتب هامشيه بالفعل فما الحاجه بمنحهم اذن عمل اذاً؟

انتم مسؤولون عن ذلك@manpowerkwt @mosa1_kw @Moi_kuw https://t.co/QfzRbA8fLp — شارلوت ستيدمان عبدالحميد العلي (@mr_pfeiffer) November 1, 2020

شياب بهالعمر ليش يايين الكويت شنو شهاداتهم شنو مهنتهم ..شنو الوظيفه الي محتاجتها الدوله عشان تيب ديناصورات وفراعنه 😡😡 https://t.co/AuKer2CBTW — ام عزوز✌🏼 (@laylaweee) October 31, 2020

https://twitter.com/KwLion1/status/1322599974811697152

وفي وقت سابق، وثق مواطن كويتي تصرفات بعض الوافدين المصريين في بلاده أمام أحد الدوائر الحكومية، مُطالباً وزارة الداخلية بوضع حد لهم، واصفاً إياهم بـ”المُحتلين”، بعدما كشف أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً، ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 دينار.

مصريين يبيعون مواعيد في الكويت على كويتيين إحتلال رسمي إلى الحكومة نطلب جلاء الجالية المصرية من الكويت فوراً pic.twitter.com/4RQxSVUY3b — abdullah (@abdulla_424) October 30, 2020

يُذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

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