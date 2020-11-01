مشاجرة مصريين بالكويت
مشاجرة مصريين بالكويت
الهدهد

هذا ما تجنيه الكويت من المصريين.. “شاهد” مصريان يُحولان الشارع إلى “حلبة مصارعة” ويفجران موجة غضب واسعة

كتب Author 2
2

حَوَّلَ مصريان أحد شوارع إلى حلبة ومصارعة، بعدما تشاجرا بطريقة “همجية” أمام المارة، ما فجر موجة غضب بين المواطنين الكويتيين.

 

وظهر المصريان اللذان يبدوان من “”، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“. وهما يضربان بعضهما بشدة وكأنهما يُمارسان رياضة الملاكمة على بعضيهما. بينما يصرخ مُواطن كويتي بجانبهم: “جاءت ”، لكن ذلك لم يمنعهما من الاستمرار بالشجار.

 

واستمر مواطن كويتي آخر بتصويرهم لتوثيق “همجيتهم”، إلى أن تدخل شاب قوي البنية واستطاع تفريقهما. وبدا الدم يغطي وجه أحدهما جراء الضرب المُبرح الذي تلقاه.

 

وأكد المغردون الكويتيون في تعليقاتهم الغاضبة أنه لا مشكلة لديهم في استقدام الوافدين، وأن مشكلتهم تتعلق بأخلاق وسلوكيات القادمين إلى بلادهم، مستنكرين استقدام من لا يحمل شهادات جامعية، أو أُميِّ لا يعرف والكتابة، أو كبار السن كالذين ظهروا بالمقطع.

 

https://twitter.com/KwLion1/status/1322599974811697152

 

وفي وقت سابق، وثق مواطن كويتي تصرفات بعض الوافدين المصريين في بلاده أمام أحد الدوائر الحكومية، مُطالباً بوضع حد لهم، واصفاً إياهم بـ””،  بعدما كشف أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً، ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 .

 

يُذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

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2 تعليقات
  1. عبده يقول

    كمية العنصرية الموجودة في هذا الموقع فاقت الحدووووود!!!! لا يوجد غير المصريين في هذا العالم؟؟، اتكلم عن الذي يصور ويتكلم بطريقة قذرة، لكن للأسف كره الموقع للمصرين أعمى البصر والبصيرة

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  2. مصرى يقول

    ده يا حبيبى موقع اخوانى قذر. لا تتوقع اى كلمه كويسه عن مصر او المصرين

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