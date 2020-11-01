أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز جدلاً واسعاً بما ارتدته في احتفال “الهالوين” الذي يُصادف نهاية شهر أكتوبر كل عام.

وظهرت مودل روز بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تتنكر بزي “ملاك الظلام”، وهو عبارة عن فستان قصير فوق الركبة، وعاري الصدر، يُظهر مفاتنها بشكل واضح، مع جناحين في الخلف.

واتهم المتابعون السعودية مودل روز بالسطحية وعدم وجود محتوى لتقديمه، فتضطر إلى اللجوء للإثارة، وجاء في التعليقات: “عندما لا يكون لديك محتوى”.

وكتب آخر: “مستفزة بشكل فظيع”.

ووصل الأمر باخرين إلى حد السؤال عن ديانتها، وكتب أحدهم: “هل هي مسلمة؟”، ووافقه الرأي آخر فكتب: “هل هي الآن بديننا أو بدينهم”.

ودائماً ماتثير مودل روز غضب السعوديين بتجاوزها الخطوط الحمراء، فظهرت في إحدى الصور وهي على متن قارب وترتدي “هوت شورت”، وحمالة صدر فقط، وتجلس بطريقة تُظهر مؤخرتها، دون وجهها، مرفقة بتعليق: “اكسر القواعد، اعثر على حريتك، عش حياتك”.

وفي صورة أخرى، ظهرت مودل روز بتيشرت أبيض، وبدت كأنها لا ترتدي سواه، مع جلوسها بوضعية خادشة للحياء، وعلقت على الصورة: “كن كافياً لنفسك أولاً ، يمكن لبقية العالم الانتظار”.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة وكشفت عن بطنها، وتؤدي تمارين خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

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