أمها كادت تموت قهراً .. اغتصاب طفلة يتيمة في العراق بطريقة بشعة وتصويرها يفجر موجة غضب!

أثارت جريمة اغتصاب طفلة يتيمة في العراق من قبل ذئبان بشريان موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بالعراق، حيث كشفت وسائل إعلام تفاصيل الجريمة البشعة بعد إلقاء القبض على المجرمين عقب بلاغ من والدة الضحية.

وبحسب بيان لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية العراقية، فقد أقدم رجلان في العراق على اغتصاب طفلة يتيمة تبلغ من العمر تسعة أعوام، وصورا عملية الاغتصاب وذلك بهدف ابتزاز والدة الطفلة.

ولفت البيان إلى أن الرجلين ساوما والدة الفتاة مقابل عدم نشر مقطع ابنتها. بحسب موقع “الحرة”

وأضاف البيان: أن “مكتب مكافحة إجرام منطقة أبو غريب (غرب بغداد)، أعد كمينًا محكمًا تم على إثره إلقاء القبض على الرجلين”.

واعترف المتهمان، بحسب البيان، بارتكاب الجريمة “بعد مواجهتهما بتسجيل الفيديو والمجني عليها”، وسيحالان للقضاء.

وازداد تسجيل الجرائم الجنسية في العراق التي يروح ضحيتها أطفال، إذ لقي صبيان مصرعهما في الموصل في حادثين منفصلين قبل أشهر، بعد اغتصابهما وقتلهما وترك جثثهما في أماكن مهجورة في المدينة.

وارتفعت معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي.

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