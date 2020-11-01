اغتصاب طفلة يتيمة في العراق
Imageحياتنا

أمها كادت تموت قهراً .. اغتصاب طفلة يتيمة في العراق بطريقة بشعة وتصويرها يفجر موجة غضب!

كتب وطن
0

أثارت جريمة يتيمة في من قبل ذئبان بشريان موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بالعراق، حيث كشفت وسائل إعلام تفاصيل الجريمة البشعة بعد إلقاء القبض على المجرمين عقب بلاغ من والدة .

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين

وبحسب بيان لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية العراقية، فقد أقدم رجلان في العراق على طفلة يتيمة تبلغ من العمر تسعة أعوام، وصورا عملية الاغتصاب وذلك بهدف والدة الطفلة.

ولفت البيان إلى أن الرجلين ساوما والدة الفتاة مقابل عدم نشر مقطع ابنتها. بحسب موقع “الحرة”

وأضاف البيان: أن “مكتب مكافحة إجرام منطقة أبو غريب (غرب بغداد)، أعد كمينًا محكمًا تم على إثره إلقاء القبض على الرجلين”.

واعترف المتهمان، بحسب البيان، بارتكاب الجريمة “بعد مواجهتهما بتسجيل الفيديو والمجني عليها”، وسيحالان للقضاء.

وازداد تسجيل التي يروح ضحيتها أطفال، إذ لقي صبيان مصرعهما في الموصل في حادثين منفصلين قبل أشهر، بعد اغتصابهما وقتلهما وترك جثثهما في أماكن مهجورة في المدينة.

وارتفعت معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: بعدما اتهمته باغتصابها وبإرسال صور عضوه الذكري لفتيات .. روان بن حسين في ورطة كبيرة مع طليقها الليبي!

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وفاة عميل الـFBI الذي قبض على صدام حسين.. مات بينما كان يمشي مع كلبه متفاخراً بما…

الهدهد

رسالة للمراهقين عيال زايد.. “شاهد” انفجار يضرب مقر شركة الخطوط الجوية…

الهدهد

عيال زايد يرتجفون رعباً.. أمريكا تحذر رعاياها من استهداف متحمل في الإمارات

الهدهد

هل التقت رغد صدام حسين ابن سلمان بالرياض؟.. ابنة رئيس العراق الراحل ترد وهذا ما قالته…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.