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آلاف الدنانير في القمامة.. ما فعله مقيم مصري بالكويت وضع الشرطة في “حيرة”!

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تناقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل واقعة غريبة، بعد تقدم مقيم مصري في ببلاغ للشرطة أثار حيرة رجال عندما ذكر أنه ألقى 8 آلاف في القمامة بالخطأ.

 

وبحسب صحيفة “” المحلية فقد رمى مقيم مبلغ 8 آلاف دينار
محفوظه بكيس في القمامة عن طريق الخطأ في منطقه الجابرية.

 

وتابعت الصحيفة أنه لما تذكر «الرامي»، فتّش في القمامة تبين له ان سيارة البلدية رفعت كل الاكياس.

 

وبعدها أبلغ المخفر بعد ان قدم صورة شيك صرفه واستلم المبلغ كاش ووضعه بكيس، راويا ما حدث له. إذ قام وبطريق الخطأ برمي الكيس مع بقية أكياس القمامة في الحاوية.

 

هذا وتقوم المباحث بدورها بتحري الواقعة بعد تسجيل قضية لمعرفة صحة البلاغ.

 

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