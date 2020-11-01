آلاف الدنانير في القمامة.. ما فعله مقيم مصري بالكويت وضع الشرطة في “حيرة”!

تناقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل واقعة غريبة، بعد تقدم مقيم مصري في الكويت ببلاغ للشرطة أثار حيرة رجال الأمن عندما ذكر أنه ألقى 8 آلاف دينار في القمامة بالخطأ.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية فقد رمى مقيم مصري بالكويت مبلغ 8 آلاف دينار

محفوظه بكيس في القمامة عن طريق الخطأ في منطقه الجابرية.

وتابعت الصحيفة أنه لما تذكر «الرامي»، فتّش في القمامة تبين له ان سيارة البلدية رفعت كل الاكياس.

وبعدها أبلغ المخفر بعد ان قدم صورة شيك صرفه واستلم المبلغ كاش ووضعه بكيس، راويا ما حدث له. إذ قام وبطريق الخطأ برمي الكيس مع بقية أكياس القمامة في الحاوية.

هذا وتقوم المباحث بدورها بتحري الواقعة بعد تسجيل قضية لمعرفة صحة البلاغ.

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