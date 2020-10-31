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“شاهد” بعد إعلان حمله .. الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتحرش بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله!

كتب وطن
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اتُهم الإماراتي المُتشبه بالنساء بالتحرش بالفنان السعودي بعد تحرشه بالفنان السعودي حيث حظره الأخير على “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

جاء ذلك بعد أن غرّد عبدالمجيد عبدالله قائلاً: “أنا من جماعة الأرنب”، ليردّ عليه “خلف” بالقول:”يما فديت مجودي الارنوبي حط ماسكات بشرتك يبيلها نضارة لا تنسى ياكيكه”.

ولم يقم عبدالمجيد عبدالله الى الان بإي اجراء ضد بدر خلف مثلما فعل رابح صقر.

وكان بدر خلف قد علق على تغريدة لرابح صقر، وكتب: “صباح النور روحي يا كيكة انته حط ماسكات”.ليقوم الفنان بحظره.

وأشاد المغردون بتصرف رابح صقر مع بدر خلف. مؤكدين أن مافعله هو التصرف الأكثر مثالية أمام حركاته المثيرة للجدل وتشبههه بالنساء وتماديه في ذلك لدرجة إعلان حمله.

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