وثقت كاميرا مراقبة تركية، لحظة حرجة لأم تحاول تهدئة وحماية طفلها خلال وقوع زلزال أزمير في تركيا، الأمر الذي أثار اعجاب وحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن” صراخ الطفل واحتضان أمه له في محاولة تهدئته بينما يهتز منزل العائلة جراء الزلزال، في لحظات قاسية مرت عليهم.

لحظات حرجة.. كاميرا توثّق محاولات أم حماية طفلها وتهدئته خلال الزلزال الذي ضرب ولاية #إزمير في تركيا pic.twitter.com/7GBf8CdM77 — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن تضامنهم مع الأم وطفلها وكل تركيا إثر الزلزال الذي خلف دماراً هائلاً وأدى لمقتل وجرح المئات من الأتراك.

الله يكون بعونهم الى الان يخرجون المواطنين من تحت الانقاض يوم حزين وعصيب — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) October 30, 2020

ربنا يحفظ الجميع أن شاءالله

لو كل واحد حس لحظه الخوف دي هتبقي سبب في تغير حياته — Amir Mahmoud Abdalaziz (@AmirMahmoudAbd2) October 30, 2020

😢😢😢😢

تقول بسم الله الرحمن الرحيم

ارحمها يا رب و اجعلها بردا وسلاما عليها وعلى رضيعها 🤲❤️🇹🇷 — Islam Momtaz (@IMomtaz) October 30, 2020

اللهم لا اسئلك رد القضاء ولكن اسئلك اللطف فيه ولاحول ولاقوه الا بالله ان لله وان اليه راجعون — Aisha (@Aisha51350628) October 30, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يحفظ الجميع ولا يضر أحد — abo rmosi (@remasangel1) October 30, 2020

الجدير ذكره، أن الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات تسبب بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية، في منطقة سفري حصار المطلة على بحر إيجه، وأدى إلى فيضانات في المنازل والشوارع التركية.

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض. حيث شعر بالزلزال سكان ولايات بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها، قال رئيس بلدية إزمير الكبرى، تونج صويار، إن الأبنية المتهدمة والمتضررة بسبب الزلزال، تتركز بشكل عام في قضاء “بايراقلي.”

وفور وقوع الزلزال، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، إرسالها طاقماً مؤلفاً من 48 فرداً، و16 مركبة. ومطبخاً متنقلاً ومعدات تخدم 25 ألف شخص.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”. ووالي إزمير، للاطلاع على آخر المعلومات حول الزلزال.

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