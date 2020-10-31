زلزال ازمير
زلزال ازمير
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“يا الله يا الله”.. “شاهد” أم تركية “أخت رجال” تنقذ طفلها لحظة وقوع زلزال ازمير وهذا ما حصل

كتب وطن
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وثقت كاميرا مراقبة تركية، لحظة حرجة لأم تحاول تهدئة وحماية طفلها خلال وقوع زلزال أزمير في ، الأمر الذي أثار اعجاب وحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن” صراخ الطفل واحتضان أمه له في محاولة تهدئته بينما يهتز منزل العائلة جراء الزلزال، في لحظات قاسية مرت عليهم.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن تضامنهم مع الأم وطفلها وكل تركيا إثر الزلزال الذي خلف دماراً هائلاً وأدى لمقتل وجرح المئات من الأتراك.

 

الجدير ذكره، أن الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات تسبب بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية، في منطقة سفري حصار المطلة على بحر إيجه، وأدى إلى فيضانات في المنازل والشوارع التركية.

 

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض. حيث شعر بالزلزال سكان ولايات ، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.

 

وفي تصريحات أدلى بها، قال رئيس الكبرى، تونج صويار، إن الأبنية المتهدمة والمتضررة بسبب الزلزال، تتركز بشكل عام في قضاء “بايراقلي.”

 

وفور وقوع الزلزال، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، إرسالها طاقماً مؤلفاً من 48 فرداً، و16 مركبة. ومطبخاً متنقلاً ومعدات تخدم 25 ألف شخص.

 

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب ، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”. ووالي إزمير، للاطلاع على آخر المعلومات حول الزلزال.

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