“سأدخل معها ثم أعود لكم”.. “شاهد” ماذا قدمت مصرية لزوجها “النسونجي” في عيد ميلاده!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجة مصرية تُقدم لزوجها أغرب هدية بمناسبة عيد ميلاده، ما أثار ضجة واسعة.

وظهرت هدية الزوجة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عبارة عن كرتونة هدايا عملاقة، وحين فتحها الزوج وجد بها راقصة ببدلة رقص جريئة، وقامت بالرقص له، ويُسمع الزوج يقول: “سأدخل معها ثم أعود لكم”.

وطالب الزوج بإخراج الراقصة من “كرتونة الهدايا”، وقال: “أخرجوا هذه المسكينة من هنا”، والتي ردت عليه بلكنة عربية مكسرة: “سنة حلوة ياجميل”، وقبل يدها وتبادلوا القبلات ورقصا معاً.

وبررت الزوجة هديتها الغريبة لزوجها، بأنها أكثر شيء يُحبه.

وأثار الفيديو جدلاً بين الناشطين الذين سخروا من الأمر بأن الزوجة تعلم أن زوجها “نسونجي”، بينما اعتبر بعضهم أن الزوجة تمزح فقط، وأرادت فعل أمر مميز لزوجها.

ورجح آخرون أن الأمر له علاقة بالراقصة البرازيلية لورديانا التي شغلت المصريين في الأيام الماضية بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمة مهرجان “أخواتي” داخل أحد صالونات التجميل.

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