انفجار قرب الخطوط الجوية الاماراتية
انفجار قرب الخطوط الجوية الاماراتية
الهدهد

رسالة للمراهقين عيال زايد.. “شاهد” انفجار يضرب مقر شركة الخطوط الجوية الإماراتية في العراق

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجار قرب مقر لشركة الخطوط الجوية الإماراتية في وسط العاصمة بغداد ليلة السبت، ما أسفر عن إصابة مدني وأضرار للشركة.

 

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان في ، بإصابة مدني إثر إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

 

وأضافت الخلية، أن الانفجار أدى أيضاً إلى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع.

 

ونشر موقع “ارم نيوز” الامني الاماراتي فيديو لمكان الانفجار الذي سبب أضراراً مادية بالغة في مقر الشركة الاماراتية.

 

وتقع بين الحين والأخر اعتداءات بواسطة عبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة من العراق.

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