رسالة للمراهقين عيال زايد.. “شاهد” انفجار يضرب مقر شركة الخطوط الجوية الإماراتية في العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجار قرب مقر لشركة الخطوط الجوية الإماراتية في وسط العاصمة بغداد ليلة السبت، ما أسفر عن إصابة مدني وأضرار للشركة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان في العراق، بإصابة مدني إثر إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الانفجار أدى أيضاً إلى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع.

ونشر موقع “ارم نيوز” الامني الاماراتي فيديو لمكان الانفجار الذي سبب أضراراً مادية بالغة في مقر الشركة الاماراتية.

انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مكتب الخطوط الجوية الإماراتية في منطقة #الكرادة وسط #بغداد تسبب بإصابة عراقي وإلحاق أضرار مادية بالمكتب#إرم_نيوز #العراق pic.twitter.com/6vn93UG3Et — إرم نيوز (@EremNews) October 31, 2020

وتقع بين الحين والأخر اعتداءات بواسطة عبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة من العراق.

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