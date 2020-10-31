بينما صمت كفار قريش والمرتدون الإماراتيون.. حمد بن جاسم يُخرس “العرة” ماكرون ويدعس على رأسه

وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، انتقاداً حاداً لتعامل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأحداث التي تشهدها بلاده، مقارناً بين مواقف ماكرون، وتعامل رئيسة وزراء نيوزيلندا مع حادثة المسجدين، وكيف اكتسبت احترام المسلمين.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات، رصدتها “وطن”: “لقد شد انتباهي أسلوب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في معالجة قضية القتل غير المقبول للمعلم (الذي استعمل رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم تلامذته)”.

لقد شد انتباهي أسلوب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في معالجة قضية القتل غير المقبول للمعلم (الذي استعمل رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم تلامذته). — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم في تحليله للوضع الذي تشهده باريس: “تذكرت كيف عالجت رئيسة وزراء نيوزيلندا قضية الهجوم الإجرامي الذي قتل فيه إرهابي أسترالي، عشرات المسلمين أثناء أدائهم صلاة الجمعة داخل مسجدين وقارنْتُ بين الأسلوبين”.

وتذكرت كيف عالجت رئيسة وزراء نيوزيلنده "جاسنده اردرن" قضية الهجوم الإجرامي الذي قتل فيه إرهابي أسترالي عشرات من المسلمين أثناء أدائهم صلاة الجمعة داخل مسجدين وقارنْتُ بين الأسلوبين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

وتابع: “جاسيندا أرديرن أدركت خطورة الأمر، واتخذت من الإجراءات العاجلة، ما أتاح لها امتصاص غضب أبناء الجالية المسلمة في نيوزيلندا أولاً، وأكسبها احتراماً وثناءاً من كل أنحاء العالم على مواقفها الإنسانية الشجاعة النابعة من روح مسؤولية عميقة”.

"جاسينده اردرن" أدركت خطورة الأمر واتخذت من الإجراءات العاجلة ما أتاح لها امتصاص غضب أبناء الجالية المسلمة في نيوزيلندة أولا وأكسبها احترام وثناء من كل انحاء العالم على مواقفها الإنسانية الشجاعة النابعة من روح مسؤولية عميقة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

وشدد على أنها أدانت الهجوم، واعتبرته عملاً يستهدف كل الشعب، بصرف النظر عن الدين أو اللون، وزارت المسجدين المنكوبين، وعائلات الضحايا، وأكدت أن العمل مدان بكل المعايير وأعلنت الحداد، ومقابل موقف جاسيندا أرديرن الذي استحسنه الشيخ حمد بن جاسم، قارن الأمر بما فعله ماكرون.

فهي أدانت الهجوم واعتبرته عملا يستهدف كل الشعب بصرف النظر عن الدين أو اللون، وزارت المسجدين المنكوبين وعائلات الضحايا وأكدت ان العمل مدان بكل المعايير وأعلنت الحداد.

وكم كان أسلوب الرئيس ماكرون مختلفا عن اسلوب اردرن! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

وقال: “أنا أدرك أنها سنة انتخابات في فرنسا، وربما كان هذا الاعتبار هو ما جعله (أي ماكرون) يتعامل مع قضية القتل غير المقبول للمدرس”، مشدداً أنه لا يبرر أي جريمة من أي نوع، تحت أي سبب ترتكب”. وأكد أنه بالمقابل، يؤمن بضرورة احترام قوانين الدول، وبضرورة احترام الديانات كلها ورموزها، وأن تكون حرية العبادة مكفولة للجميع.

وأنا أدرك أن السنة سنة انتخابات في فرنسا وربما كان هذا الاعتبار هو ما جعله يتعامل مع قضية القتل غير المقبول للمدرس، وأنا لا أبرر أي جريمة من اي نوع تحت اي سبب ترتكب، كما أؤمن بضرورة احترام قوانين الدول، وبضرورة احترام الديانات كلها ورموزها، وأن تكون حرية العبادة مكفولة للجيمع. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

وكشف بن جاسم أنه “رغم أن فرنسا دولة علمانية، فإن المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي وأسلوبه في معالجة الأمر قد أجج الوضع، ووفر للأسف مبررات لكلا الطرفين لارتكاب جرائم والقيام بأعمال لا تخدم الوئام”.

ورغم أن فرنسا دولة علمانية، فإن المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي وأسلوبه في معالجة الأمر قد أجج الوضع ووفر للأسف مبررات لكلا الطرفين لارتكاب جرائم والقيام بأعمال لا تخدم الوئام. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 30, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعمد الإساءة للإسلام والنبي محمد، على إثر الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها بلاده، الأمر الذي أثار غضبا لدى المسلمين، ودفعهم لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث تصدرت قطر والكويت مشهد المقاطعة، فيما صمتت الإمارات والسعودية على تصريحات ماكرون.

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