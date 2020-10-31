حمد بن مزروعي يخرس ماكرون
ماكرون
الهدهد

بينما صمت كفار قريش والمرتدون الإماراتيون.. حمد بن جاسم يُخرس “العرة” ماكرون ويدعس على رأسه

كتب وطن
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وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ ، انتقاداً حاداً لتعامل الرئيس الفرنسي إيمانويل مع الأحداث التي تشهدها بلاده، مقارناً بين مواقف ماكرون، وتعامل رئيسة وزراء مع حادثة المسجدين، وكيف اكتسبت احترام .

 

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات، رصدتها “وطن”: “لقد شد انتباهي أسلوب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في معالجة قضية القتل غير المقبول للمعلم (الذي استعمل رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم تلامذته)”.

 

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم في تحليله للوضع الذي تشهده باريس: “تذكرت كيف عالجت رئيسة وزراء نيوزيلندا قضية الهجوم الإجرامي الذي قتل فيه إرهابي أسترالي، عشرات المسلمين أثناء أدائهم صلاة الجمعة داخل مسجدين وقارنْتُ بين الأسلوبين”.

 

وتابع: “جاسيندا أرديرن أدركت خطورة الأمر، واتخذت من الإجراءات العاجلة، ما أتاح لها امتصاص غضب أبناء الجالية المسلمة في نيوزيلندا أولاً، وأكسبها احتراماً وثناءاً من كل أنحاء العالم على مواقفها الإنسانية الشجاعة النابعة من روح مسؤولية عميقة”.

 

وشدد على أنها أدانت الهجوم، واعتبرته عملاً يستهدف كل الشعب، بصرف النظر عن الدين أو اللون، وزارت المسجدين المنكوبين، وعائلات الضحايا، وأكدت أن العمل مدان بكل المعايير وأعلنت الحداد، ومقابل موقف جاسيندا أرديرن الذي استحسنه الشيخ حمد بن جاسم، قارن الأمر بما فعله ماكرون.

 

وقال: “أنا أدرك أنها سنة انتخابات في ، وربما كان هذا الاعتبار هو ما جعله (أي ماكرون) يتعامل مع قضية القتل غير المقبول للمدرس”، مشدداً أنه لا يبرر أي جريمة من أي نوع، تحت أي سبب ترتكب”. وأكد أنه بالمقابل، يؤمن بضرورة احترام قوانين الدول، وبضرورة احترام الديانات كلها ورموزها، وأن تكون حرية العبادة مكفولة للجميع.

 

وكشف بن جاسم أنه “رغم أن فرنسا دولة علمانية، فإن المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي وأسلوبه في معالجة الأمر قد أجج الوضع، ووفر للأسف مبررات لكلا الطرفين لارتكاب جرائم والقيام بأعمال لا تخدم الوئام”.

 

الجدير ذكره، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعمد الإساءة للإسلام والنبي محمد، على إثر الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها بلاده، الأمر الذي أثار غضبا لدى المسلمين، ودفعهم لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث تصدرت قطر والكويت مشهد المقاطعة، فيما صمتت والسعودية على تصريحات ماكرون.

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تعليق 1
  1. Fayad Bassam يقول

    وين اخرس العرة ووين دعس على رأسه يا ولاد العبيطة؟؟؟؟؟؟؟ الرجل قال تعليقا مثله مثل آلاف من خلق الله فيه كلام نقدي هادئ ومقارنة بين ردود الفعل في بلدين كفرنسا ونيوزيلندا…… ولا لازم تحللو لقمتكم والدولارات يلي تقبضوها من الدوحة يا وطن سرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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