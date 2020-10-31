وجه الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، صفعة قوية لمن وصفهم بأعداء الأمة الإسلامية وكارهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملجماً إياهم في هجومهم المستمر على الرئيس التركي.

وقال جمال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ينظر أعداء الأمة إلى الزعيم الاسلامي رجب طيب أردوغان باعتباره رأس الحربة لجمع الأمة الإسلامية تحت راية واحدة. ما يشكل خطراً يهدد هيمنتهم على العالم الإسلامي”.

وأضاف ريان: “لهذا لا مفر من الالتفاف حوله باعتباره الزعيم الأخير المتبقي لاستعادة أمة الاسلام مكانتها بين الأمم، اللهم إني بلغت”.

ينظر أعداء الامة الى الزعيم الاسلامي رجب طيب اردوغان باعتباره رأس الحربة لجمع الامة الاسلاميه تحت راية واحده ، ما يشكل خطرا يهدد هيمنتهم على العالم الاسلامي، لهذا لا مفر من الالتفاف حوله باعتباره الزعيم الاخير المتبقي لاستعادة أمة الاسلام مكانتها بين الامم ، اللهم إني بلغت #تركيا pic.twitter.com/xQHfbivJfI — جمال ريان (@jamalrayyan) November 1, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامي الفلسطيني، مؤكدين على أن أردوغان زعيماً إسلامياً بامتياز وانه استطاع قهر أعداءه.

وقال الناشط مصطفى العمراني: “يستغرب البعض أن يجد أردوغان كل هذه الشعبية والتأثير في الأوساط العربية والإسلامية وهو المنحاز لنصرة القضايا الإسلامية العادلة بينما قادة الدول العربية والإسلامية عاجزون عن الرد على الإساءات الفرنسية الرسول وكل ما يقدرون عليه هو مهاجمة أردوغان والتشكيك بنواياه ودوافع تصريحاته”.

يستغرب البعض أن يجد أردوغان كل هذه الشعبية والتاثير في الأوساط العربية والإسلامية وهو المنحاز لنصرة القضايا الإسلامية العادلة بينما قادة الدول العربية والإسلامية عاجزون عن الرد على الإساءات الفرنسية الرسول وكل ما يقدرون عليه هو مهاجمة اردوغان والتشكيك بنواياه ودوافع تصريحاته . — محمد مصطفى العمراني (@Moh222alamrni) November 1, 2020

وقال مغرد آخر: “فعلا إنه أمل الأمة الإسلامية الوحيد في هذا الوقت الصعب والذي فيه كل حكام العرب والمسلمين تابعين وخدم للغرب البغيض والجميع يعمل ضد الإسلام والمسلمين إلا حاكم تركيا أسأل الله العظيم أن يحفظه ويكون معه، اللهم آمين يا رب العالمين”.

فعلا إنه أمل الأمة الإسلامية الوحيد في هذا الوقت الصعب والذي فيه كل حكام العرب والمسلمين تابعين وخدم للغرب البغيض والجميع يعمل ضد الإسلام والمسلمين

إلا حاكم تركيا

أسأل الله العظيم أن يحفظه ويكون معه

اللهم آمين يارب العالمين — rakan 2022 (@aahnl30) November 1, 2020

وقال فيصل الشخاترة: ” نعم حقيقة،، هذا محور العداء لتركيا أردوغان من قبل الأعداء وتوحدهم على ذاك الهدف ومعهم زعماء ومشيخات النفاق والظلم العابثين بمقدرات هذه الأمة،، ان شاء الله فجر الإسلام قد بزغ.. بانتظار أن تشرق الشمس”.

نعم حقيقة،، هذا محور العداء لتركيا أردوغان من قبل الأعداء وتوحدهم على ذاك الهدف ومعهم زعماء ومشيخات النفاق والظلم العابثين بمقدرات هذه الأمة،، ان شاءالله فجر الإسلام قد بزغ.. بإنتظار أن تشرق الشمس — المهندس فيصل الشخاترة (@bUti4cSCjq4Z5Mn) November 1, 2020

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة جمال ريان وأشادوا بأردوغان كزعيم إسلامي.

عاش رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية — MOHAMED INAYA (@INAYAMOHAMED3) November 1, 2020

وفق الله خادم الحرمين الشريفين السيد رجب طيب أردوغان — MOZRHAR Samir (@MozrharS) November 1, 2020

حفظ الله الرئيس اوردوغان ونصره، ونصر كل من أحبه. — العرب المستعربة (@GHOST78877) November 1, 2020

للأمانة أردوغان لهم بالمرصاد

تحية حب وتقدير لفخامة الرئيس — Sidi Or (@or_sidi) November 1, 2020

الجدير ذكره، أن تركيا ورئيسها يتعرضون لحملة تشهير ومحاربة واسعة من الإمارات والسعودية. خاصة وأن الرياض أعلنت مقاطعة المنتجات التركية بحجة الإساءة لقياداتها، على الرغم من الخلافات بينهم سياسية.

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