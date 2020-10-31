الملك سلمان وولي عهده يصدمان الجزائريين بإعلان سبب مرض الرئيس عبدالمجيد تبون!

استغرب الناشط السياسي والحقوقي الجزائري محمد العربي زيتوت إعلان وزارة الخارجية السعودية إصابة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا.

جاء ذلك تعليقاً منه على ما أوردته الخارجية السعودية في بيانٍ رسمي قالت فيه إنّ الملك سلمان وولي عهد محمد بعثا برقية للرئيس الجزائري للإطمئنان على صحته اثر اصابته بفيروس كورونا.

وعلق “زيتوت” قائلاً: “الملك سلمان يخبرنا بأن تبون مريض بفيروس كورونا المستجد… وذلك في البرقية التي ارسلها له… وهذا ما لم تخبرنا به أي جهة رسمية في البلاد…”.

وهذا ما لم تخبرنا به أي جهة رسمية في البلاد… pic.twitter.com/05NupMnN9a

"الملك سلمان" يخبرنا بأن تبون مريض بفيروس كورونا المستجد… وذلك في البرقية التي ارسلها له…

كانت الرئاسة الجزائرية أكدت أن الحالة الصحية للرئيس عبدالمجيد تبون مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف بيان الرئاسة أن تبون باشر تلقي العلاج المناسب، مشيرة إلى أن الفريق الطبي متفائل بنتائج فحوصات الرئيس.

ونقل الرئیس الجزائري إلى ألمانیا مساء الأربعاء، لتلقي فحوصات طبیة معمقة بناء على توصیات أطبائه، حسب ما أفاد به بیان للرئاسة.

وكان بيان حكومي جزائري قد أكد، الثلاثاء، نقل تبون، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، مؤكدا أنه يمارس أنشطته من مقر علاجه.