الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون - الملك سلمان وولي عهد
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الملك سلمان وولي عهده يصدمان الجزائريين بإعلان سبب مرض الرئيس عبدالمجيد تبون!

كتب وطن
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استغرب الناشط السياسي والحقوقي الجزائري محمد العربي زيتوت إعلان وزارة الخارجية إصابة بفيروس .

جاء ذلك تعليقاً منه على ما أوردته الخارجية السعودية في بيانٍ رسمي قالت فيه إنّ الملك سلمان وولي عهد محمد بعثا برقية للرئيس الجزائري للإطمئنان على صحته اثر اصابته بفيروس كورونا.

وعلق “زيتوت” قائلاً: “الملك سلمان يخبرنا بأن تبون مريض بفيروس كورونا المستجد… وذلك في البرقية التي ارسلها له… وهذا ما لم تخبرنا به أي جهة رسمية في البلاد…”.

كانت أكدت  أن الحالة الصحية للرئيس عبدالمجيد تبون مستقرة ولا تدعو للقلق.
وأضاف بيان الرئاسة أن تبون باشر تلقي العلاج المناسب، مشيرة إلى أن الفريق الطبي متفائل بنتائج فحوصات الرئيس.
ونقل الرئیس الجزائري إلى ألمانیا مساء الأربعاء، لتلقي فحوصات طبیة معمقة بناء على توصیات أطبائه، حسب ما أفاد به بیان للرئاسة.
وكان بيان حكومي جزائري قد أكد، الثلاثاء، نقل تبون، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، مؤكدا أنه يمارس أنشطته من مقر علاجه.
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