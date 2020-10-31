الملك سلمان وولي عهده يصدمان الجزائريين بإعلان سبب مرض الرئيس عبدالمجيد تبون!
استغرب الناشط السياسي والحقوقي الجزائري محمد العربي زيتوت إعلان وزارة الخارجية السعودية إصابة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا.
جاء ذلك تعليقاً منه على ما أوردته الخارجية السعودية في بيانٍ رسمي قالت فيه إنّ الملك سلمان وولي عهد محمد بعثا برقية للرئيس الجزائري للإطمئنان على صحته اثر اصابته بفيروس كورونا.
الملك سلمان يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد pic.twitter.com/gbUQPNAchm
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2020
ولي العهد يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد pic.twitter.com/xcLBbtpaiB
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2020
وعلق “زيتوت” قائلاً: “الملك سلمان يخبرنا بأن تبون مريض بفيروس كورونا المستجد… وذلك في البرقية التي ارسلها له… وهذا ما لم تخبرنا به أي جهة رسمية في البلاد…”.
"الملك سلمان" يخبرنا بأن تبون مريض بفيروس كورونا المستجد… وذلك في البرقية التي ارسلها له…
وهذا ما لم تخبرنا به أي جهة رسمية في البلاد… pic.twitter.com/05NupMnN9a
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) October 31, 2020