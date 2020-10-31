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أغرب حادثة “سرقة” في الكويت.. ضبط 7 وافدين في وضع تلبس بالوفرة ولن تصدق ماذا كانوا يسرقون؟

كتب وطن
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كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل حادث غريب أقدم عليه 7 وافدين يقيمون في ، وتم ضبطهم في وضع التلبس.

 

وفي هذا السياق كشفت الصحيفة المحلية أن بلدية الكويت، شرعت في التصدي لقضايا سرقة املاك الدولة ممثلة في الرمال.

 

وتابعت أنه تم تسجيل قضيتين في مخفر . الأولى اتهم فيها 5 وافدين من الجنسية السودانية والقضية الثانية اتهم فيها سوريان وحملت القضيتان اسما مشتركا وهو “سرقة رمال”.

 

هذا ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني أن 3 مفتشين من بلدية الكويت، أبلغوا عمليات الداخلية عن قيام الوافدين بسرقة الرمال وتوقيفهم متلبسين.

 

وبعدها تم إرسال دوريات من مخفر الوفرة وتوقيف الوافدين واحتجازهم في النظارة.

 

وأثار الحادث استغراب العديد من النشطاء على مواقع التواصل، والذين تسائلوا عن طبيعة هذه السرقات وكيف تتم وماذا يفعل هؤلاء بالرمال. فيما لم توضخ السلطات الكويتية أي تفاصيل أخرى بشأن هذه السرقات الغريبة.

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تعليق 1
  1. انتصار يقول

    الكويت صارت للحراميه ….سرقات ونصب واحتيال وغسيل وابتزاز الأموال ونهب وسب وقتل وغيره …لماذا ؟؟ اين الدولة؟ اين الحكومه التشريعية؟؟ وأين الحكومه التنفيذية؟ وأين مجلس الأمة الكويتي؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل لكل من اساء وقصر تتقاضى بأداء دوره بهذا البلد الغالى …

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