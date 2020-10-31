أغرب حادثة “سرقة” في الكويت.. ضبط 7 وافدين في وضع تلبس بالوفرة ولن تصدق ماذا كانوا يسرقون؟

كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل حادث سرقة غريب أقدم عليه 7 وافدين يقيمون في الكويت، وتم ضبطهم في وضع التلبس.

وفي هذا السياق كشفت الصحيفة المحلية أن بلدية الكويت، شرعت في التصدي لقضايا سرقة املاك الدولة ممثلة في الرمال.

وتابعت أنه تم تسجيل قضيتين في مخفر شرطة الوفرة. الأولى اتهم فيها 5 وافدين من الجنسية السودانية والقضية الثانية اتهم فيها سوريان وحملت القضيتان اسما مشتركا وهو “سرقة رمال”.

هذا ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني أن 3 مفتشين من بلدية الكويت، أبلغوا عمليات الداخلية عن قيام الوافدين بسرقة الرمال وتوقيفهم متلبسين.

وبعدها تم إرسال دوريات من مخفر الوفرة وتوقيف الوافدين واحتجازهم في النظارة.

وأثار الحادث استغراب العديد من النشطاء على مواقع التواصل، والذين تسائلوا عن طبيعة هذه السرقات وكيف تتم وماذا يفعل هؤلاء بالرمال. فيما لم توضخ السلطات الكويتية أي تفاصيل أخرى بشأن هذه السرقات الغريبة.

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