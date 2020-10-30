زلزال ازمير
زلزال ازمير
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المذيع ترك الاستديو واخر تشبث بباب غرفة النوم.. “شاهد” ماذا حصل لحظة زلزال ازمير ورصدته كاميرات المراقبة

كتب وطن
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وثقت كاميرات المراقبة التركية لحظات حرجة من الدقائق الأولى لزلزال أزمير الذي وقع أمس الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير كبير في عدد من المباني ومنازل المواطنين.

 

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فإن كاميرا المراقبة سجلت نطق أحد سكان ازمير بالشهادتين خلال حدوث الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، حيث بدى مرتعباً وخائفاً جداً خلال فترة وقوع الزلزال.

 

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة رعب استثنائية لشاب خلال وقوع زلزال أزمير، وهروبه لاحقاً خوفاً على حياته.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا عدد كبير من الفيديوهات التي توثق لحظات زلزال أزمير، والتي تظهر مدى قوى الزلزال الذي خلف دماراً هائلاً في المدينة التركية.

 

وفي السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب واليونان في وقت سابق من صباح أمس الجمعة إلى 20 قتيلا وأكثر من 800 مصاب.

 

وتسبب الزلزال الذي كان مركزه في مقاطعة إزمير التركية في تدمير بعض المباني، كما شعر سكان الجزر اليونانية ومدينة اسطنبول بالزلزال.

 

وقالت السلطات التركية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر ما تسبب في انهيار نحو 20 مبنى، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر.

 

وتسبب الزلزال في تسونامي صغير وصل إلى سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وسواحل مدينة إزمير التركية، كما وردت تقارير تفيد بأن سكان جزيرة كريت شعروا به، حيث أنه من المعروف أن المنطقة تكثر فيها الزلازل لأنها تقع فوق فالق أرضي بين الألواح الأرضية القارية.

 

وحسب هيئة المسح الأمريكي، بلغ عمق مركز الزلزال 16 كيلومترا فقط، ولذا يعتبر من الزلازل القريبة من سطح الأرض وهي الأشد تدميرا.

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