وثقت كاميرات المراقبة التركية لحظات حرجة من الدقائق الأولى لزلزال أزمير الذي وقع أمس الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير كبير في عدد من المباني ومنازل المواطنين.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فإن كاميرا المراقبة سجلت نطق أحد سكان ازمير بالشهادتين خلال حدوث الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، حيث بدى مرتعباً وخائفاً جداً خلال فترة وقوع الزلزال.

لحظات حرجة.. كاميرات المراقبة تسجّل نطق أحد سكان #إزمير الشهادتين خلال حدوث الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة pic.twitter.com/O85AQpgYf9 — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة رعب استثنائية لشاب خلال وقوع زلزال أزمير، وهروبه لاحقاً خوفاً على حياته.

لحظة وقوع الزلزال في إزمير .. لطفك يارب 🙏🏻 #تركيا pic.twitter.com/oKlxvnlHIS — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) October 30, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا عدد كبير من الفيديوهات التي توثق لحظات زلزال أزمير، والتي تظهر مدى قوى الزلزال الذي خلف دماراً هائلاً في المدينة التركية.

ضرب #زلزال بقوة 6,6 ريختر مدينة #ازمير التركية اليوم، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 حتى الآن. الزلزال تسبب في انهيار عدة مباني، موجة تسونامي نظراً لوقوع المدينة على البحر. pic.twitter.com/VdcZrNs1b2 — دبليو (@dwbleu) October 30, 2020

وفي السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل تركيا واليونان في وقت سابق من صباح أمس الجمعة إلى 20 قتيلا وأكثر من 800 مصاب.

وتسبب الزلزال الذي كان مركزه في مقاطعة إزمير التركية في تدمير بعض المباني، كما شعر سكان الجزر اليونانية ومدينة اسطنبول بالزلزال.

وقالت السلطات التركية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر ما تسبب في انهيار نحو 20 مبنى، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في تسونامي صغير وصل إلى سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وسواحل مدينة إزمير التركية، كما وردت تقارير تفيد بأن سكان جزيرة كريت شعروا به، حيث أنه من المعروف أن المنطقة تكثر فيها الزلازل لأنها تقع فوق فالق أرضي بين الألواح الأرضية القارية.

وحسب هيئة المسح الأمريكي، بلغ عمق مركز الزلزال 16 كيلومترا فقط، ولذا يعتبر من الزلازل القريبة من سطح الأرض وهي الأشد تدميرا.

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