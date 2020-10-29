هجوم على القنصلية الفرنسية بالسعودية وتدخل أمني عاجل ونقل مصاب للمستشفى

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل هجوم على السفارة الفرنسية بالسعودية، نفذه مواطن في الأربيعنيات من عمره.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد أعلنت شرطة مدينة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة⁩.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.

وأسفر الحادث عن تعرض أحد أفراد الأمن لإصابات طفيفة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويأتي هذا تزامنا مع الانتفاضة التي يشهدها العالم الإسلامي وتدشين حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على إساءة ماكرون للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

ورغم محاربة حكومات لهذه الحملة وعدم التجاوب معها رسميا كما في السعودية والإمارات ومصر، إلا أنها تلقى رواجا شعبيا بين مواطني هذه الدول الذين قاطعوا منتجات فرنسا بشكل ملحوظ وكبدوا بورصتها خسائر فادحة.

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