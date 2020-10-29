التحرش في السعودية
التحرش في السعودية
حياتنا

“شاهد” سائق “سافل” يتحرش بالنساء السعوديات ويصورهن دون علمهن وهذا ما يفعله بالفيديوهات!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق تاكسي في مدينة بالسعودية، يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن، وينشر المقاطع عبر تطبيق “”.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة توثيق السائق لركوب سيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وبمقطع آخر نشره عبر “تيك توك”، ظهرت سيدة أخرى ترتدي عباءة ملونة.

 

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين طالبوا بالقبض عليه وجلده ثم ترحيله، كما اقترحوا أن يتم “سعودة” بشكل تام.

 

وليست المرة الأولى التي تتكرر بها هذه الحادثة بحذافيرها، فقد شهدت قبل أشهر موقفاً مُشابهاً بإحدى المحافظات حين أقدم سائق سعودي على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة، وقام بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

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