“شاهد” سائق “سافل” يتحرش بالنساء السعوديات ويصورهن دون علمهن وهذا ما يفعله بالفيديوهات!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق تاكسي في مدينة الرياض بالسعودية، يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن، وينشر المقاطع عبر تطبيق “تيك توك”.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة توثيق السائق لركوب سيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وبمقطع آخر نشره عبر “تيك توك”، ظهرت سيدة أخرى ترتدي عباءة ملونة.

سائق تاكسي في #الرياض يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن، وينشر المقاطع في برنامج التيك توك. pic.twitter.com/HJuugLxbRU — طرق الرياض (@Ruh_Rd) October 28, 2020

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين طالبوا بالقبض عليه وجلده ثم ترحيله، كما اقترحوا أن يتم “سعودة” قطاع النقل بشكل تام.

ياليت تكون السعودة ١٠٠٪ في قطاع النقل https://t.co/wOD9iObnax — محمد الشبيب (@shabib999) October 29, 2020

ذولا ما يفهمون ترحل اكثر من واحد بسبب نفس الحركة https://t.co/ixcYzhAQrT — 🤍الاستثنائي العالمي عبدالمجيد💙 (@asadmilan) October 28, 2020

راح ينصاد ابن الكلب ويسفر على اقرب رحلة🙂 https://t.co/KqbYco4aim — دلِيلَه (@dililah12) October 28, 2020

وليست المرة الأولى التي تتكرر بها هذه الحادثة بحذافيرها، فقد شهدت السعودية قبل أشهر موقفاً مُشابهاً بإحدى المحافظات حين أقدم سائق سعودي على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة، وقام بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

#عاجل لمن يهمه الامر @kamnapp @bip_ksa #سائق_يصور_الراكبات النساء اللي يركبون معاه دون علمهم وينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بين جماعتهم مسوي فيها زاحف ومحد يجيبني .. على باله أنه في بلدهم .. لا أوصيكم يالشعب السعودي افضحوه وخلوه عضه وعبرة لباقي سواقين التاكسي الاجانب pic.twitter.com/7yYG6ieE9P — بـ ا سـ مـ ة ا لـ عـ تـ يـ بـ يـ 🇸🇦 (@Basima_AlOtaibi) September 6, 2020

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