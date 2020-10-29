رانيا يوسف
رانيا يوسف
حياتنا

“شاهد” رانيا يوسف تتمادى في “بجاحتها” وتبرر تعريها في الجونة:” أنا لاسعة وبحب أظهر كدة”!

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وصفت ، منتقدي التي ارتدتها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بأنهم “مجانين” وليس عليهم حرج.

وقالت رانيا يوسف في تصريح لبرنامج إنها لا ترتدي هذه الملابس حتى يحبها الجمهور، لكنها ترتديها لأنها تحبها ومقتنعة بها، موجهةً رسالة لهم: “أنا أحب جرأتي، وإذا أنتم لا تحبونها، فلا تتابعوني”.

وتابعت رانيا: “هناك تعليقات جارحة وقليلة أدب على صوري، ولكن هؤلاء مرضى ومجانين، والمجنون ليس عليه حرج، ومن لا يعجبه، فليغض البصر ويقلب القناة”.

وبررت رانيا يوسف جرأتها، بأنها ليست طبيعية أو هادئة، ووصفت نفسها بـ”اللاسعة والمجنونة وغير التقليدية”.

أما المشاكل التي تثيرها ملابسها، قالت رانيا: “كل هذه المشكلات تحدث لوحدها، ما دخلي أنا؟”.

وعادت رانيا إلى الحديث عن ، وقالت: “بعدما تم التحرش بي أنا ابنتي، ستكون ردة فعلي بنفس درجة بذاءة فعله وسأفضحه”.

واستعرضت رانيا يوسف جسدها في ظهور مثير من مهرجان الجونة على الهواء، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وظهرت رانيا يوسف في الصور والفيديوهات التي نشرتها على حسابها أثناء سيرها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، وقد ارتدت فستان عاري بشكل فاضح.

وظهرت رانيا يوسف مرتدية جيمبسوت أسود لامع قصير كشف مفاتنها بشكل كبير. ما عرضها لانتقادات حادة حيث تتعمد التعري دائما للفت الأنظار إليها.

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