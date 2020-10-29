“انتي معلمة”.. “شاهد” الراقصة لورديانا “ولعتها” مع حمو بيكا وعمر كمال اللذان لم يتمالكا نفسيهما أمام دلعها!

أطلت الراقصة البرازيلية لورديانا مرة أخرى بنفس الفستان الذي “طيرت” به عقول المصريين، ولكن بألوان مُختلفة، وأدت رقصة جديدة برفقة المطربين الشعبيين عمر كمال وحمو بيكا.

وظهرت لورديانا بفيديو نشره عُمر كمال على حسابه عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهي بفستان أحمر مفتوح من الجانبين، فوقه جاكت أسود قصير، وتؤدي وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “إنتي معلمة”، بينما وقف عمر كمال وحمو بيكا، يُرددان الأغنية ويرقصان معها.

View this post on Instagram أنتى معلمة 🔥😍 عمر كمال و حموبيكا ولورديانة 🔥💃🏼 A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Oct 28, 2020 at 11:11am PDT

ومنذ أن أصبحت لورديانا حديث المصريين خلال الأيام الماضية بسبب رقصها من داخل مركز تجميل بمصر، يتنافس المطربين الشعبيين على الظهور معها في أعمال جديدة، أحدثهم الفنان الشعبي محمود الليثي.

ونشرت “لورديانا” فيديو لهما في الاستوديو، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو. لتعلن عن أغنية جديدة لمحمود الليثي ستشارك فيها بعنوان “قشطة بالزبادى”.

وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء محمود الليثي، معلقة على الفيديو “ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التي أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا”.

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