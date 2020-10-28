عبدالرحمن المطيري
عبدالرحمن المطيري
حياتنا

“يافرحة ماتمت”.. عبدالرحمن المطيري في ورطة بعد حفلة “القصيم” التي انتهت بحصوله على “زوجة” مجاناً!

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أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبات ضد أحد مشاهير  “”، بسبب مخالفته الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار جائحة ”، وذلك بعد إقامته حفلاً لتجميع عقود الشراكات في .

 

وقال حساب “سناب الداخلية” بمقطع فيديو رصدته “وطن”: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر من خلاله تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا مخالفين بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات والتي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد؛ أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال بشرطة منطقة القصيم عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف”.

 

ولم يذكر “سناب الداخلية” اسم المشهور صريحاً، ودل عليه بالقول إنه “مواطن في العقد الثالث من العمر ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق المخالف وصاحب المنشأة وكذلك بحق الحاضرين المخالفين”.

 

وخمن المغردون أن المشهور هو عبد الرحمن المطيري، والذي تصدر التريند بالمملكة قبل أيام بسبب الحفل الذي أقامه بمناسبة توقيعه عقود شراكة إعلانية مع عدد من الشركات ورجال الأعمال كونه صاحب أعلى نسب مشاهدة في “سناب شات” حسب قوله.

 

وظهر المطيري مع عدد كبير من الأشخاص في أحد الاستراحات دون ارتداء غالبية الحضور للكمامات، بينما كان عدد من الحضور يصافحون آخرين وجها لوجه، وفاجأه حينها أحد رجال الأعمال الحاضرين بتقديم ابنته هدية ليتزوجها عبدالرحمن، ما أثار موجة جدل عبر مواقع التواصل.

 

وتباينت ردود أفعال المغردين حول القبض على ، فمنهم من عبر عن شعوره بالصدمة مُعتبرين أنها ضريبة النجاح، وآخرون رأوا أنه يستحق ماحدث له، كونه لم يتلزم بالقوانين.

 

 

واعترف المطيري لاحقا بمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا، واعتذر بفيديو عبر “سناب شات” من وزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية على المخالفات التي شهدها الحفل.

 

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن المطيري أحد الوجوه الشابة الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عنه رعايته مبادرة  (انت أولى) ومنها الترويج للطفلين الشقيقين التوأمين عبدالله وإبراهيم المهوس  “12عاماً” من لبيعهما المشروبات الباردة والساخنة والترويج لذلك في الإنترنت، فدعمهما تحت هاشتاغ  (#بايع_كودرد_بريده ) ما دفع الكثيرين من المتابعين له للشراء منهما، لتتغير حياتهما.

 

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