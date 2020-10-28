“يافرحة ماتمت”.. عبدالرحمن المطيري في ورطة بعد حفلة “القصيم” التي انتهت بحصوله على “زوجة” مجاناً!

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض عقوبات ضد أحد مشاهير “سناب شات”، بسبب مخالفته الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا”، وذلك بعد إقامته حفلاً لتجميع عقود الشراكات في مدينة القصيم.

وقال حساب “سناب الداخلية” بمقطع فيديو رصدته “وطن”: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر من خلاله تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا مخالفين بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات والتي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد؛ أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال بشرطة منطقة القصيم عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف”.

ولم يذكر “سناب الداخلية” اسم المشهور صريحاً، ودل عليه بالقول إنه “مواطن في العقد الثالث من العمر ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق المخالف وصاحب المنشأة وكذلك بحق الحاضرين المخالفين”.

عاجل 🔴#الداخلية تعلن رصدها لمقطع متداول لعدة أشخاص بـ #القصيم خالفوا لا ئحة التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية دون التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية مما يساهم في تفشي #كورونا وجاري العمل على تطبيق العقوبات بحقهم. #تم_القبض pic.twitter.com/WxLW98kwHi — بندر العويمري (@bandar__W) October 27, 2020

وخمن المغردون أن المشهور هو عبد الرحمن المطيري، والذي تصدر التريند بالمملكة قبل أيام بسبب الحفل الذي أقامه بمناسبة توقيعه عقود شراكة إعلانية مع عدد من الشركات ورجال الأعمال كونه صاحب أعلى نسب مشاهدة في “سناب شات” حسب قوله.

#عاجل

🚨تطبيق عقوبات مخالفة الاجراءات الوقائية لـ #فيروس_كورونا على احد مشاهير برنامج #سناب_شات ومسؤولين عن حفل وتجمع اقيم في #القصيم. pic.twitter.com/C4lc5z8zP5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 27, 2020

وظهر المطيري مع عدد كبير من الأشخاص في أحد الاستراحات دون ارتداء غالبية الحضور للكمامات، بينما كان عدد من الحضور يصافحون آخرين وجها لوجه، وفاجأه حينها أحد رجال الأعمال الحاضرين بتقديم ابنته هدية ليتزوجها عبدالرحمن، ما أثار موجة جدل عبر مواقع التواصل.

شاهد العجب في القرن ٢١ 🔴 رجل أعمال يُهدي ابنته لمشهور السناب “#عبدالرحمن_المطيري” بعدما تفاجأ بعدم زواجه ! 🔻👇🏼🔻👇🏼🔻👇🏼 pic.twitter.com/ssoF8TZ8Hb — عبدالرحمن حمد الحرقان (@hamd442) October 28, 2020

وتباينت ردود أفعال المغردين حول القبض على عبدالرحمن المطيري، فمنهم من عبر عن شعوره بالصدمة مُعتبرين أنها ضريبة النجاح، وآخرون رأوا أنه يستحق ماحدث له، كونه لم يتلزم بالقوانين.

#عبدالرحمن_المطيري طمنوني وش صار عليه هل بيغرمونه ولا سجن و ليش احس هذا بداية نكبة البنت و ان من اولها له شرر😩😂💔.. — مشاعر 🎶 (@iilili15) October 28, 2020

#عبدالرحمن_المطيري

الحين وش بيصير هم يغرمونهم والله بيقفلون حسابهم والله وش بيصير ؟؟؟ — ahlam (@AhlamAlmutayri) October 28, 2020

صحيح اهو اخطا ويستاهل وجزاه تجمع بوقت الدوله تتعب وتتخسر بس عندي سؤال الحين المشهورات لي حفلات كل يوم ومطربات ودي جي عندي وحدا اسمها مشاعل كانت بالامارات من جات قطت عيالها عا اهلها وجات الرياض كل يوم لها شهر حفلات وتجمع لي مالهم عقاب!!! #عبدالرحمن_المطيري — حصه الشريف (@hissaalshrif) October 28, 2020

#عبدالرحمن_المطيري

اولا

مسوي حفل تكريم لنفسه على أيش ؟

ايش الأنجاز الي سواه؟ ثانيا

وزاره الصحه يوميا تتكلم والأصابات الي قاعده تصير بسببكم .. الموجه الثانيه لاقدر الله قد تحصل بسببكم

وزاره الداخليه يوميا تحذر افراد الأمن يعملون ليل نهار تضرب في كل هذا عرض الحائط

من أنت؟ — mageid (@Mageid700) October 28, 2020

واعترف المطيري لاحقا بمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا، واعتذر بفيديو عبر “سناب شات” من وزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية على المخالفات التي شهدها الحفل.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن المطيري أحد الوجوه الشابة الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عنه رعايته مبادرة (انت أولى) ومنها الترويج للطفلين الشقيقين التوأمين عبدالله وإبراهيم المهوس “12عاماً” من لبيعهما المشروبات الباردة والساخنة والترويج لذلك في الإنترنت، فدعمهما تحت هاشتاغ (#بايع_كودرد_بريده ) ما دفع الكثيرين من المتابعين له للشراء منهما، لتتغير حياتهما.

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