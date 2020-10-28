مقدمة نارية جلط فيها المتخاذلين.. “شاهد” المعلق العماني خليل البلوشي يسجل هدفاً رائعاً في نصرة النبي محمد

افتتح المعلق الرياضي لمجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، العُماني خليل البلوشي، مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ، بمقدمة نارية دافع فيها عن الإسلام والنبي محمد بوجه الهجوم الفرنسي، وسط المنابر الإعلامية والأبواق الإماراتية والسعودية.

ودعا البلوشي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إلى استغلال المنابر الإعلامية للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، للرد على الإساءات المتكررة التي يتعرض لها النبي الكريم، خاصة في فرنسا.

المعلق الرياضي الفذ خليل البلوشي في دفاعه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام pic.twitter.com/PMesn4eqKx — Essam EL-Najjar (@EssamNajjar) October 28, 2020

وانخرط المعلق الرياضي في حملة الدفاع عن الرسول والتي انطلقت مؤخراً بمقاطعة المنتجات الفرنسية ومظاهرات في الكثير من البلدان الفرنسية، احتجاجاً على إصرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي بدأ تعليقه، على المباراة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجماً من أساؤوا إليه، قائلًا: “لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا ورسولنا”.

وأضاف قائلاً: “هم يستغلون منابرهم بحجة الرأي، ونحن بحرية الرأي سندافع ونشد على أي حراك في نصرة لرسول الله والإسلام، متابعاً: “نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره، أذلنا الله”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو مشيدين بالمقدمة النارية للمعلق الرياضي العُماني، مطالبين الجميع بحذو حذوه والانتصار لرسول الله عبر منابرهم الإعلامية.

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “بدأ التعليق بالصلاة على خير البشر ..المُعلق #خليل_البلوشي : لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن الرسول الكريم ..والنعم فيك .. موقف نبيل من شخص أصيل .. وإعلامي قدير ..شكرا لك”.

بدأ التعليق بالصلاة على خير البشر ..

المُعلق #خليل_البلوشي : لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن الرسول الكريم ..

والنعم فيك .. موقف نبيل من شخص أصيل .. وإعلامي قدير ..

شكرا لك ..#إلا_رسول_الله #قطر #عمان #beINSPORTS pic.twitter.com/YYpyVh3pug — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 28, 2020

وقال المغرد محمد سعد: “بداية فخمة للتاريخ أعظم بداية لمعلق رياضي في تاريخ المستديرة للمعلق العماني خليل البلوشي وذلك نُصرة للرسول محمد صل الله عليه وسلم”.

🟢🟢 بداية فخمة للتاريخ :

أعظم بداية لمعلق رياضي في تاريخ المستديرة للمعلق العماني

خليل البلوشي وذلك نُصرة للرسول محمد صل الله عليه وسلم . pic.twitter.com/JZwy6mqkDI — آل معلوي محمد سعد (@Alshahranims) October 28, 2020

وعلق الدكتور المصري محمد الصغير على الفيديو قائلاً: “المعلق الرياضي خليل البلوشي على قناة رياضية في قطر يبدأ تعليقه على مباراة عالمية بالدفاع عن مقام النبي وأنه لا خير فيها إن لم نسخر منابرنا لذلك”.

المعلق الرياضي خليل البلوشي على قناة رياضية في #قطر يبدأ تعليقه على مباراة عالمية بالدفاع عن مقام النبيﷺ وأنه لا خير فيها إن لم نسخر منابرنا لذلك.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه_مستمره#إلا_رسول_الله_يافرنسا#Boycott_French_Products https://t.co/WmN23vchJt pic.twitter.com/gMFQjGVNAn — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 28, 2020

الإعلامية في قناة الجزيرة، إيمان عياد علقت على الفيديو بطريقتها الخاص قائلة: “تسجيل هدف رائع من المعلق الرياضي خليل البلوشي قبل بدءِ المباراة”.

تسجيل هدف رائع من المعلق الرياضي خليل البلوشي قبل بدءِ المباراة.. #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/PZfrseA5iN — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) October 28, 2020

الجدير ذكره، أن تصريحات ماكرون أثارت موجة انتقادات في عدد من الدول الإسلامية، حيث خرجت تظاهرات مندّدة بها، كما أُطلقت حملة لمقاطعة السلع الفرنسية في قطر والكويت ودول خليجية أخرى، في حين تضامن مع الرئيس الفرنسي العديد من نظرائه الأوروبيين.

من جهته، كان النجم المصري محمد أبو تريكة دعا العالم الإسلامي إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، رداً على نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسك بلاده بها.

قال اللاعب السابق على قناة “بي إن سبورت”: “يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه لا أن نحاكم المنهج”.

قالها صريحة لكل الناس .. قاطعوا المنتجات الفرنسية

انا قلتها كتير والله قبل كدة بس عادي هقولها تاني

انا بحب محمد ابو تريكة والله ربنا يكرمك يا رب ويجمعك بأهلك على خير pic.twitter.com/DsE4c0BfeK — 🇵🇸🇵🇸 (@KafrMostafa) October 25, 2020

كما علق أبو تريكة على بيان الخارجية الفرنسية الذي طالبت فيه بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلاً: “طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال”. وأضاف: “إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ديانة الإسلام، ومثلما نحترم الديانات الأخرى لابد أن يتم احترامنا”.

النجم المصري تابع قائلاً: “قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام”، مضيفاً: “نحن نلجأ لله عز وجل ولردة فعل الشعوب وليس الحكومات”

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