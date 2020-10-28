عارضات أزياء سعوديات عرض أزياء في السعودية
عارضات أزياء سعوديات
الهدهد

ابن سلمان “فتحها على الغربي”.. “شاهد” عرض أزياء لسعوديات على شاطئ البحر الأحمر!

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أثار أول في مكان مفتوح بالسعودية، على شواطئ الأحمر، جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إقامة عرض أزياء بمشاركة 300 امرأة، معظمهم من السعوديات على شواطئ “” في ينبع.

 

وظهرت العارضات السعوديات بالصور التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” دون حجاب، وبلباس فضفاض وطويل.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، مُعبرين عن غضبهم من الانفتاح غير المسبوق والتغيير الجذري في بنية المملكة الاجتماعية منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017، فكتب أحدهم: “سود الله وجهنا في الوقت الذي تتعرض فيه عالاسلام وعالرسول”.

 

وعلق سلام بآية من القرآن، وكتب: “قال الله تعالى(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ) فانتبهِ ايتها المسلمه من الاعداء عرض أزياء في السعودية على شاطئ البحر الأحمر”.

 

وكتب آخر: “فرحانين بأول عرض أزياء في “” #السعودية حسبنا الله ونعم الوكيل بلاد الحرمين تتجه بخطى ثابته نحو القاع. نجحت في فترة قصيرة بصنع مايتطلب عقودا لتصحيحه في دول أخرى. الهدم دائما أسرع من الإعمار”.

 

ورأت أميرة أن مايحدث على أرض الحرمين عار، وكتبت: “للأسف كآنت المرأة ملكة وسيدة ويريدونها سلعة تباع وتشترى ويصل إليها كل من هم ودب ينزلون قيمة نسائهم ونساء المسلمات في الجزيرة العربية وهم علىٰ مسمى تطور وهذا عار على أرض ومكآن تجاور بيت الله والمسجد الحرام”.

 

 

ويعد هذا العرض هو الأول في مكان مفتوح بالسعودية، علما أن العام 2018 شهد إقامة عرض أزياء مغلق في الرياض، في “أسبوع الموضة”.

 

كما شهدت منطقة العلا، جلسة تصوير لعارضات أزياء شبه عاريات، ونشرت صورهن في مجلة “فوغ” العالمية.

 

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها. كما سُمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها. في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

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