ابن سلمان “فتحها على الغربي”.. “شاهد” عرض أزياء لسعوديات على شاطئ البحر الأحمر!

أثار أول عرض أزياء في مكان مفتوح بالسعودية، على شواطئ البحر الأحمر، جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إقامة عرض أزياء بمشاركة 300 امرأة، معظمهم من السعوديات على شواطئ “جزيرة الرأس الأبيض” في ينبع.

جميل أن نرى عروض الأزياء من المصممات السعوديات في إزدياد مستمر و هذه المرة في جزيرة الرأس الأبيض في محافظة ينبع و التي تشهد أول عرض أزياء على البحر الأحمر 😍 pic.twitter.com/IBsHDRvMnQ — 🎻3aZeF 🎻 (@6_t7rr_9) October 28, 2020

فرصة أخرى توفرت منذ أيام قليلة لجيل صاعد من المصممات السعوديات في جزيرة الراس الأبيض بمحافظة #ينبع والتي شهدت أول عرض أزياء على #البحر_الأحمر بحضور 300 شخصية pic.twitter.com/1XyXDp4hFC — Trend news (@Trend_1news) October 27, 2020

وظهرت العارضات السعوديات بالصور التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” دون حجاب، وبلباس فضفاض وطويل.

للمرة الأولى… عرض أزياء في #السعودية على شاطئ البحر الأحمر .

بطاقم محلي ومستوى عالمي و16 عارضة من المملكة pic.twitter.com/lzGldIEkRV — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) October 27, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، مُعبرين عن غضبهم من الانفتاح غير المسبوق والتغيير الجذري في بنية المملكة الاجتماعية منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017، فكتب أحدهم: “سود الله وجهنا في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا عالاسلام وعالرسول”.

سود الله وجهنا

في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا عالاسلام وعالرسول

💥💥💥

مهنتها في امان ف…

اللهم احفظنا من #فلم_مكتبي يا #الشرق_الأوسط

.للمرة الأولى… عرض أزياء في السعودية على شاطئ البحر الأحمر https://t.co/fk0sb2f9Ly — ابوعيون (@Mohdmbs1) October 27, 2020

وعلق سلام بآية من القرآن، وكتب: “قال الله تعالى(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ) فانتبهِ ايتها المسلمه من الاعداء عرض أزياء في السعودية على شاطئ البحر الأحمر”.

قال الله تعالى(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ) فانتبهِ ايتها المسلمه من الاعداء عرض أزياء في السعودية على شاطئ البحر الأحمر https://t.co/O7qoYlGamU — سلام (@tSiHSa48hSLWcdI) October 27, 2020

وكتب آخر: “فرحانين بأول عرض أزياء في “دولة التوحيد” #السعودية حسبنا الله ونعم الوكيل بلاد الحرمين تتجه بخطى ثابته نحو القاع. هيئة الترفيه نجحت في فترة قصيرة بصنع مايتطلب عقودا لتصحيحه في دول أخرى. الهدم دائما أسرع من الإعمار”.

فرحانين بأول عرض أزياء في "دولة التوحيد" #السعودية

حسبنا الله ونعم الوكيل

بلاد الحرمين تتجه بخطى ثابته نحو القاع. هيئة الرتفيه نجحت في فترة قصيرة بصنع مايتطلب عقودا لتصحيحه في دول أخرى.

الهدم دائما أسرع من الإعمار#مقاطعة_منتجات_فرنسا #دعم_المنتجات_التركيه https://t.co/6F4JEOsgj4 — WW 3&4 ⁦🇸🇦⁩⁦🇹🇷⁩الإسلام هو الحل Dr.Ward Wayd (@WW3434568840) October 27, 2020

ورأت أميرة أن مايحدث على أرض الحرمين عار، وكتبت: “للأسف كآنت المرأة ملكة وسيدة ويريدونها سلعة تباع وتشترى ويصل إليها كل من هم ودب ينزلون قيمة نسائهم ونساء المسلمات في الجزيرة العربية وهم علىٰ مسمى تطور وهذا عار على أرض ومكآن تجاور بيت الله والمسجد الحرام”.

للأسف كآنت المرأة ملكة وسيدة ويريدونها سلعة تباع وتشترى ويصل إليها كل من هم ودب

ينزلون قيمة نسائهم ونساء المسلمات في الجزيرة العربية

وهم علىٰ مسمى تطور

وهذا عار على أرض ومكآن تجاور بيت الله والمسجد الحرام — { الأَمِـيرَةُ الكَـآتِبَـة } (@LooyclG53PIvxRb) October 27, 2020

ويعد هذا العرض هو الأول في مكان مفتوح بالسعودية، علما أن العام 2018 شهد إقامة عرض أزياء مغلق في الرياض، في “أسبوع الموضة”.

كما شهدت منطقة العلا، جلسة تصوير لعارضات أزياء شبه عاريات، ونشرت صورهن في مجلة “فوغ” العالمية.

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قال موقع Middle East Monitor البريطاني، الخميس 9 يوليو/تموز 2020، إن السعودية أثارت جدلاً بعد أن سمحت للنسخة العربية من مجلة فوغ الأمريكية بتصوير مشاهد وُصفت بـ"الفاضحة" لعارضات أزياء عالميات في موقع العلا بالمدينة المنورة pic.twitter.com/F9jbGQzSda — Birig Abderrahim (@BirigAbderrahim) July 10, 2020

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها. كما سُمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها. في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

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