“شاهد” انجيلا ميركل تقصف جبهة ماكرون وتثير حماس المسلمين بما قالته عن “هذيان” حرية الرأي بعد الاساءة للنبي محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تتحدث فيه عن حرية التعبير عن الرأي، مقارنين بين موقفها وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهجومه على الإسلام والنبي محمد.

مقطع الفيديو الذي انتشر على صفحات عديدة على منصتي “فيسبوك” و”تويتر” وحظي بإعجاب ومشاركة الآلاف، ورصدته “وطن”، تم توصيفه تحت عنوان “الفرق بين القائد والسياسي المأزوم”، في إشارة إلى موقف ميركل مقارنة بتصريحات ماكرون التي أغضبت مئات الملايين من المسلمين الذين اعتبروها تأييدا للإساءة للنبي محمد.

Angela Merkel is not known for her passion. But in this fiery speech about freedom of expression, the chancellor was unusually emotional. 🔥 pic.twitter.com/TbysWvOb0K

— DW Politics (@dw_politics) November 27, 2019