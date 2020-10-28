الفاشینیستا الكویتیة سارة الكندري “كسرت كلمة” زوجها بعد خروجها من السجن وهذا ما فعلته

في أول ظهور لها عقب خروجها من السجن على خلفیة توقیفھا من قبل الأجھزة الأمنیة بسبب تداول فیدیو “خادش” أثار غضب الجمھور، وجّهت الفاشینیستا الكویتیة سارة الكندري رسالة الى جمهورها.

وخاطبت الكندري جمھورھا، قائلة :”منو مشتاقلي والله مشتاقلك مس یو متابعیني یشھد الله أحبكم وأتمنى حق الكل الخیر ومشكورین على وقفتكم یمي ما قصرتو”.

وأضافت: “أتمنى أي أحد زعلان مني أو مزعلة أحد من غیر قصد سامحوني والله یوفقكم دنیا وآخرة أحبكم الله لا یبعدني عنكم”.

ویأتي ذلك مخالفاً تماما للبیان الذي أصدره زوج الكندري بعد خروجها من السجن. وقال: “سوف أعلن اعتزالي أنا وزوجتي سارة السوشال میدیا لإشعار آخر عقب خروجھا من السجن المركزي.. سوف تتغیر أمور كثیرة بعد“.

وأضاف: “باختصار راح أقعد معاها ومع أهلھا ومع أهلي وكل شيء راح یتغیر.. وإذا فكرنا نرجع السوشال میدیا.. طریقة التصویر وطریقة الدعایات راح تتغیر كثیر وذلك بعد مشاورة الأھل طبعا وراح اللي لینا واللي علینا.. سامحونا على أي خطأ بدر مني.. أو من زوجتي سارة الكندري.. ویعطیكم العافیة والصحة وشكرا“.

وسبق وأعلنت الفاشینیستا الكویتیة في أغسطس الماضي، اعتزالھا مواقع التواصل بسبب ضغوط من زوجھا بعد إھانة أحد الأشخاص لھا.

وجاء توقيف سارة الكندري مؤخراً في إطار حملةٍ بدأتها الأجهزة الأمنية في الكويت لملاحقة مشاهير السوشيال ميديا في الكويت الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع.

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