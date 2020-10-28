في تطور جديد لاتفاق التطبيع الخياني الذي عقدته الإمارات مع الكيان المحتل، قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم، الأربعاء. إن مصنع إسرائيلي لـ الخمور سيبدأ الأسبوع القادم تصدير منتجاته إلى الإمارات.

الهيئة أوضحت أن مصنع الخمور “غولان”، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية. بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع، أن “هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل”.

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون. بإجماع كافة الفصائل والقيادة، “طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية”.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين والسودان وقعوا اتفاق تطبيع مع إسرائيل على مدار الأشهر الماضية. الأمر الذي اعتبر خروجاً عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية.

فيما تؤكد تقارير عدة اقتراب إعلان الرياض عن الدخول في موجة التطبيع العربي وذلك بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة.

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