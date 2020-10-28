اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خطوة هامة مثلت ضربة لسياسة الضغط الاقتصادي التي ينتهجها وليي عهد السعودية وابوظبي، ضد سلطنة عُمان بسبب موقفها المحايد من أزمة الخليج والملف اليمني.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن قطر قدمت دعما ماليا مباشرا، بقيمة مليار دولار لسلطنة عمان لمساعدتها في مواجهة الضائقة المالية التي تواجهها ودرء أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبحسب الصحيفة فإن الدعم القطري سيمثل جزء من مساعدات مالية تسعة لها السلطنة لسد عجز الموازنة المتزايد ومواجهة التهديد المحتمل لحيادها الثمين في الأزمة الخليجية مع قطر.

ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم إن مسؤولين من السلطنة سوقوا سندات عبر الفيديوكونفرانس، أكدوا إيداع قطر المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل.

وقال مستثمرون إن الدعم القطري لسلطنة عمان يمثل بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد. قال أحدهم – طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث عن المعاملات – إن “المليار لن تحرك شيئا، فهم بحاجة إلى جمع المزيد”.

وتعمقت علاقات السلطنة مع قطر منذ أن فرضت السعودية والإمارات حصارا جائرا على قطر في عام 2017.

وساعدت مسقط القطريين على تجنب المقاطعة من خلال توفير طرق تجارية بديلة.

ومع ذلك، قالت سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الإمارات في صدارة الدول لتقديم مساعدات إضافية لعمان. مضيفة أنه قبل عدة أشهر، فتحت مسقط محادثات مع قطر والإمارات حول الدعم المالي، والتي لا تزال مستمرة.

وسبق أن قال موقع “ستراتفور” الأمريكي، المختص في الشؤون الأمنية، إن الإمارات والسعودية تضغطان على الدولة الواقفة على “الحياد”. من أجل تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا الإقليمية.

كما قال الموقع الأمريكي: إن “الرياض وأبوظبي تسعيان للضغط على مسقط من أجل أن تكون أكثر مرونة تجاه القضايا الإقليمية. حيث مطلوب من عمان أن توقف تجارتها مع إيران، وأن تغلق أي باب للتواصل مع الحوثيين. وأن تنضم لدول حصار قطر”.

وبحسب تقرير للموقع الأمريكي، فقد “التزمت سلطنة عمان الحياد حيال نزاعات الخليج العربي. ومع استهداف الولايات المتحدة إيران بالعقوبات الاقتصادية. فإن السعودية والإمارات قد تضغط من هذا الجانب على عمان، وتدفعها لقطع علاقاتها مع إيران”.

وأضاف التقرير، أن “السعودية والإمارات لن تتمكنا من تكرار سيناريو قطر مع عمان، مؤكدا أن مسقط تمكنت من أن تكون صاحبة دبلوماسية عالية. وخلقت لنفسها علاقات مميزة سمحت لها بأن تكون وسيطا في العديد من النزاعات”.

وقال الموقع، “أن السعودية تحت قيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، والإمارات بقيادة محمد بن زايد. تشعران بضرورة الضغط على سلطنة عمان من أجل تغيير مواقفها واعتماد سياسات تتماشى أكثر مع ما تريده الرياض وأبوظبي. غير أن مسقط ستقاوم مثل هذه الضغوطات لما تملكه من علاقات واسعة ومميزة مع القوى الدولية والإقليمية”.

وتناول التقرير جانبا من تاريخ سلطنة عمان، مؤكداً أنها صاحبة أطول تاريخ في دول مجلس التعاون. ولها قرون من الخبرة في اللعب وتوازن المواقف بين الدول العظمى على مر التاريخ، سواء التركي أو البرتغالي أو البريطاني أو الفارسي.

وتابع: “لقد نجحت عمان طوال تلك القرون في أن تحافظ على استقرارها واستقلال قرارها. فعلى الرغم من صغر مساحتها وقلة مواردها نسبيا فإنها نجحت في خلق اقتصاد متوسط الحجم كاف للحفاظ على عقدها الاجتماعي”.

وزعم الموقع الأمريكي، إن “عمان تدفع اليوم ثمن حيادها، خاصة من قبل بعض جيرانها العرب الغاضبين عليها، مثل السعودية والإمارات. فقد أعاقت مسقط جهود تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي عام 2013. لكونها لم تكن تريد أن تصبح جزءاً من منظومة سياسية تجعلها تخرج عن طريق الحياد. وأيضا رفضت مسقط حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات، في يونيو 2017.

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