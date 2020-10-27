خرجت رغد صدام حسين ابن الرئيس العراقي الراحل، تنفي في تغريدة عبر حسابها بتويتر ما تم تداوله مؤخرا عن لقاء جمعها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

وبدأت “رغد”، تغريدتها على تويتر والتي رصدتها (وطن) بآية قرآنية “بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)”.

وتابعت مستنكرة تناقل هذه الشائعات باسمها: “في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة”.

وأوضحت ابنة الرئيس العراقي الراحل أنها ذهبت عدة مرات مع أولادها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، لكن “ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها.”

وأضافت:”في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل بشأن إخواتنا في الخليج العربي، وكلها لا صحة لها، والقصد منها معروف، وكل فترة قصيرة أسمع أخباري التي لا صحة لها من سخيف أو مريض شهرة”.

وتنشر بعض المواقع الإخبارية، بين فترة وأخرى، معلومات عن “وجود لقاءات بين ولي العهد السعودي وابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت المواقع الإخبارية إن السفير السعودي في عمان التقى رغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض.

وتقيم رغد صدام حسين وأسرتها في الأردن منذ الغزو الأمريكي للعراق إعدام والدها.

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