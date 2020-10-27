عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار ابن زايد جن جنونه لنجاح حملة المقاطعة بالكويت.. اعتبر الدفاع عن الرسول تهمة وألصقها بالإخوان

كتب وطن
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شن مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور ، هجوما عنيفا على الداعين لحملة مقاطعة المنتجان الفرنسية في نصرة للرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد إساءة ماكرون له.

 

وأثار نجاح حملة المقاطعة في الكويت بشكل كبير جنون “عبدالله” الذي خرج يهاجم ذلك ويعتبر الدفاع عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تهمة وألصقها بالإخوان.

 

 

وكتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”جمعيات الإخوان في الكويت صارت بمثابة أخطبوط يتحكم في المزاج الشعبي، وتقف وراء قرار اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مقاطعة المنتجات الفرنسية.”

 

وتابع كاشفا عن الحقد الدفين بداخله ورابطا الأمر بتركيا وأردوغان:”كما تقف وراء الحملة الإعلامية التي تضخم دور أردوغان وفي الوقت نفسه تغمز لاستهداف بقية دول المنطقة وتتهمها بالتقصير في الدفاع عن الدين”

 

تغريدة مستشار ابن زايد أثارت جدلا اسعا وتسببت في هجوم عنيف عليه، وأحرجه الناشط العماني البارز سيف النوفلي بقوله:”أستاذ عبدالخالق، مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد الإساءة إلى صلى الله عليه وسلم مطلب كل مسلم غيور على نبيه”

 

 

وتابع:”وإذا كان الإخوان لهم يد في في هذه الحملة فلهم منا الشكر الجزيل. السؤال؛ لماذا أنتم ضد المقاطعة هل هذه نكاية في الإخوان المسلمين ام هي طاعة لولي أمر المتاسلمين!؟”

 

بينما كتب عبدالعزيز الفليكاوي:”نصرة النبي شرف لكل مسلم اخوان وغيرهم. وتضخيم الواقع وتضليل الحقائق أصبحت سمة من سماتكم للأسف.”

 

 

وأوضح مكذبا عبدالخالق عبدالله:”اتحادات الجمعيات التعاونية متنوع الانتماءات ولا تسيطر عليه أي فئة. و #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية موقف شعبي بإمتياز لا تقوده أي فئة”

 

والأسبوع الماضي، أدلى “ماكرون”، بتصرحات مسيئة، بعد قطع رأس مدرس للغة الفرنسية بالقرب من . لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي “محمد صلى الله عليه وسلم” أمام تلامذته في درس عن حرية التعبير.

 

وآنذاك، قال “ماكرون”: “لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية”، وتم عرض الرسوم يوم الجمعة على مبان حكومية في ، ما أثار ضجة في العالم العربي.

 

وبموازاة ذلك انتشرت دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي مصر تم تداول قائمة بالعلامات التجارية الفرنسية لمقاطعتها. وفي الكويت أعلنت 50 جمعية تعاونية أنها أزالت جميع المنتجات الفرنسية من فروعها في الدولة الخليجية. وفي أزالت المتاجر المنتجات الفرنسية من أرففها.

 

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي نشر الرسوم الكاريكاتورية ووصفتها بأنها “تضر بالعلاقات الإسلامية الفرنسية”.

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