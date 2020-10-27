عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في ظهور مثير هذه المرة من مهرجان الجونة على الهواء، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وتظهر “رانيا يوسف” في الصور والفيديوهات التي نشرتها على حسابها ورصدتها (وطن) أثناء سيرها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، وقد ارتدت فستان عاري بشكل فاضح.

View this post on Instagram رانيا يوسف بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء في خامس أيام #مهرجان_الجونه_السينمائي A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 27, 2020 at 10:52am PDT

وظهرت رانيا يوسف مرتدية جيمبسوت أسود لامع قصير كشف مفاتنها بشكل كبير. ما عرضها لانتقادات حادة حيث تتعمد التعري دائما للفت الأنظار إليها.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية. وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها. وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر بسبب تخطيها حدود الأدب والزوق العام.

اقرأ أيضا: رانيا يوسف تتمنى أن يعود أحمد رمزي من قبره لـ”تتشاقى وتلعب” معه.. وتنصح بناتها لممارسة الحب دون زواج!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك