“إلا رسول الله”.. “شاهد” نشامى الأردن يزلزلون الأرض أمام السفارة الفرنسية وتدخل أمني عاجل

تظاهر العديد من الناشطين والمواطنين الأردنيين أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة عمان، تنديدا بإساءة ماكرون للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزلزلت هتافاتهم مبنى السفارة ما استدعى تدخل أمني.

المواطنون الأردنيون نفذوا بعد عصر اليوم، الثلاثاء، اعتصاما قرب السفارة الفرنسية في عمان، احتجاجا على الإساءة التي صدرت من الرئيس الفرنسي بحق الإسلام ونشر صور مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يحدث الآن.. تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الأردنية عمان رفضًا لإساءات فرنسا للإسلام وللنبي محمد عليه السلام pic.twitter.com/UIPdrwMkfA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 27, 2020

وردد المحتجون هتافات من بينها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، “إلا رسول الله”، كما دعوا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

هذا وشهد محيط السفارة الفرنسية في العاصمة عمان تواجدا أمنيا كثيفا بعد ارتفاع أعداد المعتصمين.

وقال ناشطون أردنيون في تصريحات لصحف محلية إن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من مبنى السفارة، وطلبت منهم مواصلة مسيرهم وعدم التوقف في الشارع، وتقوم بتفريق اية مجموعات تسير بالقرب منها.

وأضافوا أن دعوات النشطاء جاءت للتعبير عن رفضهم الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارسال رسالة للحكومة الفرنسية أن المسلمين لا يقفون مكتوفي الأيدي على الاساءة لرموزهم الدينية.

كما أشار حساب “الأردنية نت” بتويتر إلى أنه تم عتقال عدة أفراد من “حراك قبيلة بني حسن” كانوا متوجيهن للاحتجاج في فعالي قرب السفارة الفرنسية في عمان قبل ان تمنع الأجهزة الأمنية اقامة الفعالية.

اعتقال عدة أفراد من "حراك قبيلة بني حسن" كانوا متوجيهن للاحتجاج في فعالي قرب السفارة الفرنسية في عمان قبل ان تمنع الأجهزة الأمنية اقامة الفعالية — الأردنية نت (@alurdunyya) October 27, 2020

هذا وتتواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية حملات مقاطعة البضائع الفرنسية، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

يترافق ذلك مع استمرار دعوات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وَسم #قاطعوا_فرنسا باللغة الإنجليزية قوائم التداول على تويتر في دول عدة.

وأكد ناشطون أن هذه الحملات تأتي ردا على ما اعتبروه إصرارا فرنسيا على نشر الصور المسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير، كما طالبوا الحكومة الفرنسية بالاعتذار، وسن قوانين تجرم التعرض للرموز الدينية.

وفي داكا عاصمة بنغلاديش تظاهر عشرات الآلاف ضدّ فرنسا، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

أبطال الإسلام في بنغلادش نصرة لرسول الله ﷺ. لماذا لا يكون المشهد مماثلًا يوم الجمعة أمام سفارة الإجرام والإرهاب الفرنسي في بيروت؟!#لبيك_يا_رسول_الله#مقاطعة_منتجات_فرنسا pic.twitter.com/zy5KfMCYTe — أحمد الشمالي (@Ahmad_Chimaly) October 27, 2020

وحمل المتظاهرون صورا ولافتات مندّدة بالرئيس الفرنسي، وأحرقوا دمية تمثله، وأفادت الشرطة أن المسيرة نظمها حزب إسلامي، وتم إيقافها قبل أن تصل إلى محيط السفارة الفرنسية في المدينة.

وخرجت في مدينة كراتشي (جنوب باكستان) مظاهرات منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على الموقف الفرنسي.

كما تظاهر مئات الفلسطينيين، في بلدة الرام (شمالي القدس)، للتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام.

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