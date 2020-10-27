السفارة الفرنسية في الأردن
السفارة الفرنسية في الأردن
الهدهد

“إلا رسول الله”.. “شاهد” نشامى الأردن يزلزلون الأرض أمام السفارة الفرنسية وتدخل أمني عاجل

كتب وطن
0

تظاهر العديد من الناشطين والمواطنين الأردنيين أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة عمان، تنديدا بإساءة ماكرون للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزلزلت هتافاتهم مبنى السفارة ما استدعى تدخل أمني.

 

المواطنون الأردنيون نفذوا بعد عصر اليوم، الثلاثاء، اعتصاما قرب السفارة الفرنسية في عمان، احتجاجا على الإساءة التي صدرت من الرئيس الفرنسي بحق الإسلام ونشر صور مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

 

وردد المحتجون هتافات من بينها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، “إلا رسول الله”، كما دعوا إلى .

 

هذا وشهد محيط السفارة الفرنسية في العاصمة عمان تواجدا أمنيا كثيفا بعد ارتفاع أعداد المعتصمين.

 

 

وقال ناشطون أردنيون في تصريحات لصحف محلية إن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من مبنى السفارة، وطلبت منهم مواصلة مسيرهم وعدم التوقف في الشارع، وتقوم بتفريق اية مجموعات تسير بالقرب منها.

 

وأضافوا أن دعوات النشطاء جاءت للتعبير عن رفضهم الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارسال رسالة للحكومة الفرنسية أن لا يقفون مكتوفي الأيدي على الاساءة لرموزهم الدينية.

 

كما أشار حساب “الأردنية نت” بتويتر إلى أنه تم عتقال عدة أفراد من “حراك قبيلة بني حسن” كانوا متوجيهن للاحتجاج في فعالي قرب السفارة الفرنسية في عمان قبل ان تمنع الأجهزة الأمنية اقامة الفعالية.

 

 

هذا وتتواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية حملات مقاطعة البضائع الفرنسية، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

 

يترافق ذلك مع استمرار دعوات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وَسم #قاطعوا_فرنسا باللغة الإنجليزية قوائم التداول على تويتر في دول عدة.

 

وأكد ناشطون أن هذه الحملات تأتي ردا على ما اعتبروه إصرارا فرنسيا على نشر الصور المسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير، كما طالبوا الحكومة الفرنسية بالاعتذار، وسن قوانين تجرم التعرض للرموز الدينية.

 

وفي داكا عاصمة بنغلاديش تظاهر عشرات الآلاف ضدّ فرنسا، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

 

 

وحمل المتظاهرون صورا ولافتات مندّدة بالرئيس الفرنسي، وأحرقوا دمية تمثله، وأفادت أن المسيرة نظمها حزب إسلامي، وتم إيقافها قبل أن تصل إلى محيط السفارة الفرنسية في المدينة.

 

وخرجت في مدينة كراتشي (جنوب باكستان) منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على الموقف الفرنسي.

 

كما تظاهر مئات الفلسطينيين، في بلدة الرام (شمالي القدس)، للتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام.

اقرأ أيضا: مسؤول سعودي احمر وجهه وغضب لابن سلمان ولم يغضب للرسول.. دعا لمقاطعة تركيا “ولا كلمة عن فرنسا”!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل يغضب “الشيطان” ابن زايد ويتدخل لحذفها؟.. تفاعل واسع مع تغريدة لشقيق…

الهدهد

“الوزير قلي دبر حالك”.. “شاهد” مسؤول أردني يفضح وزير الصحة…

الهدهد

مفاجأة صدمت باريس.. هذا ما فعلته دول معتدلة مثل المغرب والأردن والكويت وطيرت النوم من…

الهدهد

“أختي مش لابسة حجاب”.. “شاهد” اعتداء وحشي بشع على أردني…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.