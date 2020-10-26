مرغ أنف الجيش الأمريكي بالتراب وبات المطلوب رقم “1”.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين

أعلن حزب البعث العراقي المحظور في العراق، وفاة عزة الدوري، نائب الرئيس الراحل صدام حسين، والمطلوب للحكومة العراقية منذ احتلال القوات الأمريكية للعراق واسقاط النظام العراقي السابق، والذي لقب بـ “ظل الرئيس”.

وقال الحزب، في بيان له، إنه ينعى أمينه العام عزة الدوري الذي توفي عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، مشيراً إلى أنه سيعلن اختيار شخصية عسكرية بديلة عنه.

وأوضح الحزب، أن عزت الدوري كان نائبا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين منذ توليه الحكم في العام 1979 حتى احتلال العراق وسقوط حزب البعث عام 2003.

قيادة قطر #العراق في حزب البعث تعلن وفاة امين عام الحزب عزة الدوري عن ٧٨ عاما. كان نائبا للرئيس الاسبق صدام حسين منذ توليه الحكم في ١٩٧٩ حتى سقوط حكم البعث في ٢٠٠٣. pic.twitter.com/A2m7gimfgO — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 26, 2020

وشغل عزة الدوري، الذي ولد في يوليو من عام 1942، منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وتقلد قبل ذلك عدة مناصب رفيعة، من بينها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.

وبعد الغزو الأميركي للعراق اختفى الدوري عن الأنظار، حيث أعلن حزب البعث العراقي تقليده منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام حسين بعد إعدامه عام 2006.

ووفقا لتقرير، فقد نجا عزة الدوري في 22 نوفمبر 1998 من محاولة اغتيال عندما كان في زيارة إلى مدينة كربلاء جنوبي العاصمة بغداد

الجدير بالذكر أنه خلال فترة اختفاء الدوري، نسبت إليه العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، حيث قيل إنه كان يقود المقاومة ضد القوات الأميركية في العراق، فيما أفادت تقارير أميركية بأن الدوري هو من يقف وراء تنظيم داعش.

وفي 7 أبريل 2012، ظهر الدوري في أول تسجيل مرئي وذلك بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

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