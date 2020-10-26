هذه “خطة” مفتي سلطنة عمان التي دعا إليها للردّ على المتطاولين على النبي محمد ﷺ

أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي جاءت رداً على الإساءات المستمرة في فرنسا للإسلام والنبي محمد ﷺ.

ونشر المفتي “الخليلي” بياناً عبر حسابه الرسمي في “تويتر قال فيه: “إني لأُحيي همَّةَ الذين غاروا على حرماتِ نبيهم عليه الصلاة والسلام. ودعوا المسلمين إلى مُقاطعةِ جميع الصادرات من قبل الذين تعدَّوا على شخصيته العظيمة. ولم يبالوا بمشاعر هذه الأمة تجاه هذه الشخصية التي أكرم الله بها الوجود، فكانت أكرمَ من في الأرض ومن في السماء من خلق الله”.

وطالب مفتي سلطنة عمان الامة أن تتفق على ضرورة سحب رؤوس اموال المسلمين من المؤسسات الاقتصادية. التي يديرها هؤلاء المعتدون المتطاولون على المقام العظيم للنبي محمد ﷺ.

ودعا المفتي المسلمين الى الاستقلال التام في بناء اقتصاد عالمي متحرر من كل تبعة لغيرهم.

كما دعا مفتي سلطنة عمان “الخليلي” الى استرجاع الخبراء المسلمين الذيين لفظتهم أرضهم وتلقفتهم ايدي الامم الأخرى. فاستفادوا من خبراتهم وجنوا ثمراتهم.

إني لأُحيي همَّةَ الذين غاروا على حرماتِ نبيهم عليه الصلاة والسلام، ودعوا المسلمين إلى مُقاطعةِ جميع الصادرات من قبل الذين تعدَّوا على شخصيته العظيمة، ولم يبالوا بمشاعر هذه الأمة تجاه هذه الشخصية التي أكرم الله بها الوجود، فكانت أكرمَ من في الأرض ومن في السماء من خلق الله. pic.twitter.com/H4zslOJBnr — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 26, 2020

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي الأكرم، على واجهات مباني في فرنسا، مع تمسك الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون. الأربعاء بعدم التخلي عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة).

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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