“شاهد” غيرة النسوان.. نضال الاحمدية تهدد شكران مرتجى بتسجيلات صوتية تفضح حقيقتها!

View this post on Instagram

نشرت الإعلامية اللبنانية #نضال_الأحمدية، فيديو ترد من خلاله على الفنانة #شكران_مرتجى ، التي كانت قد ردت على إساءة الإعلامية لها في وقت سابق، بأنها “مربية” ولن ترد بأسلوبها وستلتزم الصمت. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫