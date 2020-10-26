“شاهد” غيرة النسوان.. نضال الاحمدية تهدد شكران مرتجى بتسجيلات صوتية تفضح حقيقتها!

فتحت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية النار على الممثلة السورية شكران مرتجى، وهددتها بنشر تسجيلات صوتية تفضحها.

وظهرت نضال الاحمدية بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه موجهةً حديثها لشكران: “قلت لزميلتي أن تسأل شكران لأني عملت لها حظر ولا أريد التحدث معها، هل تسمح لي بأن أنشر تسجيلاتها التي أرسلتهم بإرادتها عبر الواتساب”.

وتابعت الاحمدية: “هل تسمح لي بنشرهم لأجعل الناس تعرف هل هيا فعلاً متربية، بعد أن خرجت للناس وقالت أنها متربية، أو أنها غير متربية لأنها حين قالت أنا متربية كأنها تقصد أن تقول أنني أنا بلا تربية”.

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أنها استأذنت شكران مرتجى بنشر هذه التسجيلات الصوتية، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، مضيفة: “إذا كنتي حقاً قد تلقيتي تربية جيدة، إذاً اسمحي لي أن أعرض التسجيلات الصوتية التي أرسلتيها لي”.

وأكدت نضال الاحمدية أنها لن تقوم بنشر التسجيلات لأنها “لن تخون الأمانة” على حد تعبيرها.

خلافات حادة

وبدأت الخلافات بين مرتجى والاحمدية، حين شنت الأخيرة هجومًا شديد اللهجة على عدد من نجوم سوريا. أبرزهم معتصم النهار، وتيم حسن، وسلافة معمار، ومكسيم خليل، وشكران مرتجى.

وهاجمت الأحمدية شكران، على خلفية تغريداتها ضد بعض الممارسات العنصرية اللبنانية تجاه السوريين، حيث قالت نضال حينها. إن مرتجى فلسطينية، ولا تحمل الجنسية السورية، وأنه لا يحق لها انتقاد العنصرية ضد السوريين. كما وصفتها بأنها “بلا تهذيب” مشيرة إلى أنها قامت بحظرها.

ووجهت الأحمدية في وقت سابق عدة إساءات للفنانة السورية سلافة معمار، ووصفتها بالعجوز مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن نضال الاحمدية، تتميز بأسلوبها الحاد في انتقاد النجوم، ولديها العديد من المشاكل مع مجموعة من النجوم.

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