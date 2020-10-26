محمد بن سلمان - معتقلين
محمد بن سلمان
الهدهد

من تل أبيب.. كشف تفاصيل “جدول زمني سعودي داخلي” وضعه ابن سلمان لانضمام الرياض لقطار التطبيع

كتب وطن
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في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال السفير الأمريكي في ، ، اليوم الاثنين، إن السعوديين ساهموا كثيرا في مسألة مع إسرائيل، وتقدموا بخطوات هائلة في هذا الشأن.

 

“فريدمان” اشار في تصريحاته الصحفية إلى أن السعوديين قطعوا خطوات هائلة، مشددا على أنه يجب عليهم اتباع الجدول الزمني الداخلي الخاص بهم، وهذا كله يمضي قدما، حسب وصفه.

 

وقال: “لقد كنا جميعا ممتنين للغاية للمساهمة التي قدمها السعوديون لهذه العملية برمتها”.

 

وأكد فريدمان أن مسألة ضم أراض فلسطينية “معلقة مؤقتا وستعود في مرحلة ما إلى الطاولة بعد أن نكون قد استنفدنا جميع فرص ”، وأضاف قائلا إنه “لن يجازف بتخمين المدة التي سيستغرقها ذلك”.

 

وقال السفير الأمريكي لدى ، إن الإمارات في شراكة مع إسرائيل في هذه المنطقة، وكما هي الحال “فإذا كانت الإمارات في الجهة المقابلة لإيران في مضيق هرمز، والتهديد قائم، ولديك حليف قوي وموثوق به حقا في تلك المنطقة، فإن ذلك يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا، ويجعلها أقل اعتمادا على دمائها وأموالها، وفي نفس الوقت تحافظ على مصالحها، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع سياسة الولايات المتحدة”.

 

ووقعت والإمارات في واشنطن في 15 سبتمبر الماضي على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بحضور ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

 

كما أعلن ترامب في 23 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل والسودان وافقا على تطبيع العلاقات بينهما.

 

وكان ترامب توقع في وقت سابق أن تنضم 5 دول أخرى إلى الاتفاق مع إسرائيل، مؤكدا أن “ ستنضم إلى الركب قريبا”.

 

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2 تعليقات
  1. خالد يقول

    ولماذا الايتغراب من أفعال الدب الداشر ؟؟؟؟
    آل سعود هم بالأصل من يهود تركيا وجدهم اسمه مرخان . راجع أصول العائله الحاكمه السعوديه ولن تستغرب أي فعل يصدر من هؤلاء الحثاله . مهما حاولت هذه العائله إظهار أنها تناصر المسلمين والاسلام. ستجد في قصورهم أن الإسلام يقف على ابواب قصورهم ولا يتجاوزها ويعيشون حياتهم متحررين من كل أنواع القيود الدينيه.
    فالعبوديه والجنس وشراء العبيد وبيعهم والله يتم داخلها بدون أدنى اعتبار ويطبقون أفكار التلمود بحذافيرها . ابحثوا قليلا وسترون المصائب .

    الرد
  2. خالد يقول

    ولماذا الاستغراب من أفعال الدب الداشر ؟؟؟؟
    آل سعود هم بالأصل من يهود تركيا وجدهم اسمه مرخان . راجع أصول العائله الحاكمه السعوديه ولن تستغرب أي فعل يصدر من هؤلاء الحثاله . مهما حاولت هذه العائله إظهار أنها تناصر المسلمين والاسلام. ستجد في قصورهم أن الإسلام يقف على ابواب قصورهم ولا يتجاوزها ويعيشون حياتهم متحررين من كل أنواع القيود الدينيه.
    فالعبوديه والجنس وشراء العبيد وبيعهم والله يتم داخلها بدون أدنى اعتبار ويطبقون أفكار التلمود بحذافيرها . ابحثوا قليلا وسترون المصائب .

    الرد

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