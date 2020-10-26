في كلمة نارية له لاقت تفاعلا كبيرا علق نجم الكرة المصري، محمد أبو تريكة، على الإساءة الفرنسية للنبي محمد عليه السلام، وعلى حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الفرنسية.

وقال محمد أبو تريكة خلال حلقة تحليل رياضي على قناة “بي أن سبورت”: “إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما نحترم الأديان الأخرى، يجب أن يتم احترامنا”.

وعن تصرفات البعض الخاطئة بحق الإسلام قال: “يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه، لا أن نحاكم المنهج”.

واعتبر النجم المصري محمد أبو تريكة أن هذه الهبة هبة شعبية بعيدا عن الحكومات، داعيا المسلمين للتحرك وعدم انتظار أن يقوم حكام العرب بشيء.

وقال عن المقاطعة: “طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال، قاطعوا المنتجات الفرنسية”.

ودعت فرنسا، الأحد، دول الشرق الأوسط إلى عدم مقاطعة البضائع الفرنسية، عقب موجة غضب اجتاحت أنحاء العالم الإسلامي؛ إزاء تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، ونشر فرنسا رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان؛ إن “الدعوات إلى المقاطعة عبثية، ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا، والتي تقف وراءها أقلية راديكالية”.

وأضافت الخارجية: “في العديد من دول الشرق الأوسط، برزت في الأيام الأخيرة دعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية، خصوصا الزراعية الغذائية، إضافة إلى دعوات أكثر شمولا للتظاهر ضد فرنسا، في عبارات تنطوي أحيانا على كراهية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبرت أن هذه الدعوات “تشوه المواقف التي دافعت عنها فرنسا من أجل حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الديانة، ورفض أي دعوة للكراهية”.

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