مستشار أردوغان يثير جنون المطبلين في السعودية بعد مقال عن “كفار قريش” ومقاطعة المنتجات التركية

أوجع مقال صحفي لمستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، حمل عنوان “كفار قريش” سلط فيه الضوء على المقاطعة السعودية للبضائع التركية، الذباب الإلكتروني الخاص بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومقربين منه.

وانبرى الذباب الإلكتروني وأمراء مقربين من ولي العهد السعودي، بالهجوم على مستشار الرئيس التركي، وإطلاق هاشتاق على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان: “#مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين”، متناسين الإساءة التي تعرض لها النبي محمد والدين الإسلامي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أقطاي، في مقالته الذي نشرها على موقع قناة “الجزيرة” القطرية، إن حملة مقاطعة المنتجات التركية تتمتع بدعم شبه رسمي وإن كانت السلطات السعودية لم تعلن عن ذلك.

العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: أن تجهل أن الرزاق هو الله لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ﷺ ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعا ولو قليلا على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات https://t.co/yJFxSUpaiq — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) October 25, 2020

وأضاف أقطاي: “يقود هذه الحملة على منصات التواصل الاجتماعي رئيس غرف التجارة السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، مع بعض المقربين من العائلة المالكة”.

واعتبر أقطاي أن بعض القادة العرب لا يدركون أنهم باتخاذ مثل هذه الخطوات، ظنا منهم أنهم سيزعزعون مكانة تركيا في قلوب الشعوب، هم في الواقع يُذلون أنفسهم، ويحطون من شأنهم في نظر شعوبهم.

وقال: “بالحديث عن حملة المقاطعة التي تتزعمها السعودية، فإنه من الأجدر أيضا التطرق إلى عقلية مريضة أخرى تحرك مثل هذه التحركات (وضع أنفسهم مكان الله الرزاق)، إن الله هو الذي منّ عليهم بهذه الثروة، وجعلها لهم بمثابة اختبار، لكن في المقابل أصابهم الغرور والغطرسة متناسين أن من رزقهم قادر على استعادة ما رزق متى شاء”.

وأضاف أقطاي: “لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعا ولو قليلا على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات”.

وتابع بالقول إن أصحاب هذه العقلية، الذين يجهلون أن الله هو من بيده الأرزاق، هم نفسهم الذين قاموا منذ فترة قريبة بالتضييق على قطر ومقاطعتها. إنه وَهم قوة المال، الذي يجعلهم يظنون أن بإمكانهم ترويض من يريدون، وفعل ما يشاؤون وشراء ذمم الناس”.

مقابل ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات الذباب الإلكتروني المقرب من ولي العهد السعودي، موجهين انتقادات حادة لتركيا ومستشار الرئيس التركي، معتبرين أن المقال بمثابة تكفير لهم.

أول المعلقين، كان الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، والذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد , التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوف وهذا التكفير ليس بجديد عليكم, مادامك تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي”.

العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد , التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوف وهذا التكفير ليس بجديد عليكم, مادامك تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي#مستشار_اردوغان_يكفر_السعوديين https://t.co/x6hJZ8AuU3 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 25, 2020

المغرد السعودي المعروف بتطبيله لمحمد بن سلمان، منذر آل شيخ مبارك، تفاعل مع الهشتاق في تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها: “العجيب أن أردوغان اتجه لذات المستشار الذي ظهر علىBBC ليقول أن #تركيا ليست دولة مسلمة!!”.

وأضاف: “اليوم ذات المستشار يقلب على الوجه الآخر ويكفر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية!!، الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا”.

العجيب أن #اردوغان اتجه لذات المستشار الذي ظهر علىBBC ليقول أن #تركيا ليست دولة مسلمة!!

اليوم ذات المستشار يقلب على الوجه الآخر ويكفر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية!!

الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا#مستشار_اردوغان_يكفر_السعوديين https://t.co/hYyTeMTHSU — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) October 25, 2020

الإعلامي السعودي عبدالله البندر، هاجم مستشار أردوغان وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “وجد تنظيم الإخوان أرض ممهده ودعم لا محدود من أردوغان الذي يلجأ إليهم كل ما ضاقت به ضائقة من خلال استغلال الدين بفتاوى الهوى وتصنيف الآخر وفق ما يرونه، حتى وصل الأمر بتكفير السعوديين بسبب حملتهم الشعبية ضد سياسات أردوغان”.

وجد تنظيم الإخوان أرض ممهده ودعم لا محدود من أردوغان الذي يلجأ إليهم كل ما ضاقت به ضائقة من خلال استغلال الدين بفتاوى الهوى وتصنيف الآخر وفق ما يرونه، حتى وصل الأمر بتكفير السعوديين بسبب حملتهم الشعبية ضد سياسات أردوغان.#مستشار_اردوغان_يكفر_السعوديين https://t.co/M8IDWm0iDR — عبدالله البندر (@a_albander) October 25, 2020

المغرد البذيء سلطان العساكر، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: ” تصريحات الأعجمي ياسين اقطاي مستشار اردوغان التكفيرية بحق الشعوب المقاطعة، وما سبقها من تصريحات عضو اتحاد القرضاوي( الريسوني )بتشبيه المقاطعين بالمرتدين، ليست سوى استغلال للدين الإسلامي الحنيف لمصالح حزبية خبيثة، ضد كل من لا يريد التعامل مع تركيا.!!”.

تصريحات الأعجمي ياسين اقطاي مستشار اردوغان التكفيرية بحق الشعوب المقاطعة، وما سبقها من تصريحات عضو اتحاد القرضاوي( الريسوني )بتشبيه المقاطعين بالمرتدين، ليست سوى استغلال للدين الإسلامي الحنيف لمصالح حزبية خبيثة، ضد كل من لا يريد التعامل مع تركيا.!!

#مستشار_اردوغان_يكفر_السعوديين pic.twitter.com/1sAOntS5ao — سلطان العساكر (@s_m_alasaker) October 25, 2020

الجدير ذكره، أن الذباب الإلكتروني السعودي والكتاب والإعلاميين السعوديين تجاهلوا إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد ولم يصدر أي تعليق منهم عليها، في حين يواصلون الدعوة لمقاطعة تركيا اقتصادياً بحجة إساءة الرئيس التركي للرموز الوطنية والقيادة السعودية.

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