لم تكن ترتدي ملابس داخلية .. “شاهد” ماذا حدث لفتاة فاجأت رئيس هذه الدولة أمام زوجته وتعرّت!

احتجت إحدى ناشطات حركة “فيمن” على تصريحات “متحيزة” ضد المرأة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عند وصوله للتصويت في انتخابات هيئات السلطة المحلية في مركز الاقتراع بالعاصمة كييف.

ووفق وسائل إعلام أوكرانية فقد تعمّدت المحتجة رفع تنورتها أمام الرئيس، عند وصوله مع زوجته للتصويت، حيث لم تكن ترتدي ملابس داخلية.

وكان جسم الفتاة المحتجة ملطخا باللون الأخضر اللامع، وعلى ثيابها مكتوب عبارة Zexist

وتعني عهد “الرئيس الفكاهي الذي يسمح لنفسه ولعصابته بالإدلاء بتصريحات متحيزة ضد المرأة”.

وعلى الفور قام حرس مرافقة الرئيس، باعتقال الفتاة.

وقال ممثلو حركة “فيمين”، للصحفيين إنهم بهذه الطريقة حاولوا لفت الانتباه إلى تصريحات زيلينسكي المتحيزة ضد المرأة.

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