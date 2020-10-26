رقص مراهقين في الكويت خلال فترة الحداد على الأمير صباح الأحمد
رقص مراهقين في الكويت خلال فترة الحداد على الأمير صباح الأحمد
Videoحياتنا

“لا احترام للحداد على روح الامير الراحل” … فيديو رقص “صاخب” يثير غضب الكويتيين!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمجموعة من المراهقين يرقصون على أصوات الاغاني الصاخبة في بحر ليالي الحلمية بالكويت جدلاً واسعاً.

وعبّر مغرّدون كويتيون عن استيائهم من تصرف المراهقين ورقصهم. خاصةً وأن البلاد لا زالت تعيش فترة حداد على روح امير الراحل صباح الأحمد .

وطالب المغرّدون بملاحقة ومحاسبة هؤلاء المراهقين .

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