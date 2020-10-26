“لا احترام للحداد على روح الامير الراحل” … فيديو رقص “صاخب” يثير غضب الكويتيين!

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمجموعة من المراهقين يرقصون على أصوات الاغاني الصاخبة في بحر ليالي الحلمية بالكويت جدلاً واسعاً.

وعبّر مغرّدون كويتيون عن استيائهم من تصرف المراهقين ورقصهم. خاصةً وأن البلاد لا زالت تعيش فترة حداد على روح امير الكويت الراحل صباح الأحمد .

فيديو متداول :

• رقص مراهقين على صوت الاغاني الصاخبة في بحر ليالي الحلمية . pic.twitter.com/F1kTkzjZ0H — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) October 25, 2020

وطالب المغرّدون بملاحقة ومحاسبة هؤلاء المراهقين .

شاهد أيضا: “شاهد” وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته “لورديانا” بالشباب!